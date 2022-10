„Răscoala” lui Putin în Ucraina. Cum încearcă Rusia să dezbine poporul lui Zelenski

Orașul Nikolaev (sudul Ucrainei) a devenit locul unde Rusia supune la test strategia sa de a-l înfrânge pe Volodimir Zelenski, vizându-i infrastructura de alimentare cu apă, energie și căldură. Martori la bombardatele masive, locuitorii își revarsă blestemele asupra lui Vladimir Putin, dar asta nu-i împiedică să-și arate frustrarea față de conducătorii locali.

Rezistența ucraineană este greu încercată în orașul Nikolaev de la Marea Neagră, după ce armata rusă a reluat atacurile în mai multe regiuni strategice. Dorind să obțină victorii pe câmpul de luptă, președintele Putin a adoptat tactica de a deteriora viața ucrainenilor prin dezbinare.

Situația este dificilă și pentru autoritățile locale, deoarece localnicii așteaptă de la ele măsuri care să remedieze avariile, astfel încât populația să sufere cât mai puțin. Nu reușesc mereu, iar asta îi enervează teribil pe oameni.

„Este pur și simplu imposibil să trăiești așa”, se plânge Iulia Kravets, care are grijă de un bebeluș într-un apartament situat la un etaj superior. „Se întrerup curentul electric și apa, iar cineva trebuie să fie responsabil pentru asta. Noi îl învinuim pe primar”, a spus ea, relatează The New York Times.