Probleme pentru poliție: cum oprești o mașină autonomă, întâmplarea ciudată

Viitorul este un loc ciudat.

Din februarie, unitatea de conducere autonomă a General Motors Cruise a oferit călătorii publice cu taxiul în San Francisco. Și în cea mai mare parte, se pare că serviciul nu a întâmpinat probleme notabile. Asta până când s-a produs o situație ciudată weekendul trecut, când unul dintre vehiculele companiei a lăsat poliția confuză de răspunsul acesteia la o oprire de rutină a traficului.

Videoclipul pe care îl poți vedea mai jos a fost postat pentru prima dată pe 2 aprilie, dar a început să circule pe scară largă abia după ce editorul 9to5 Seth Weintraub l-a distribuit pe contul său personal de Twitter. Acesta arată poliția din San Francisco care încearcă să oprească un vehicul fără șofer în districtul Richmond al orașului, doar pentru ca mașina să plece de pe loc, în timp ce un grup de privitori urmăresc scena cu neîncredere.

Welcome to the future. Cop pulls over driverless car (because no lights?) Then Cruise goes on the lamb. (via https://t.co/mtmsIeOAUP) pic.twitter.com/ecQ5xXuSnS

— Seth Weintraub (@llsethj) April 10, 2022