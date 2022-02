Primii pași în IT: cum alegi cel mai bun curs de programare? [P]

Diferențele de competențe tehnologice la nivel global, pe de o parte, și lipsa competențelor tehnologice, pe de alta parte, sunt reale.

În pofida condițiilor economice nefavorabile provocate de pandemia cu virusul Covid-19, încă există milioane de slujbe disponibile în domeniul tehnologiei informaționale. Gigantul tehnologic Microsoft estimează că până în 2025 vor fi create 149 de milioane de noi locuri de muncă în domeniul IT. Conform World Economic Forum (WEF), evoluția rapidă a noilor tehnologii va înlocui 75 de milioane posturi în următorii ani, însă aceasta va determina de asemenea, apariția a 133 de milioane de noi locuri de muncă în domeniul tehnologiei informaționale (IT).

Noi locuri de muncă în programare: Programator Full-Stack și Programator Front-End

Două poziții în IT, mereu la mare căutare, sunt acelea de programatori Full-Stack și Frontend. Aceste două poziții reprezintă „coloana vertebrală” a industriei IT. Persoanele care ocupă aceste poziții sunt cei care clădesc și programează atât funcționalitatea softurilor folosite zilnic, cât și felul în care acestea arată și sunt percepute. Nu există niciodată suficienți programatori Full-Stack și Front-End pentru a satisface nevoia în creștere a lumii pentru tehnologie nouă.

Din nefericire, universitățile și colegiile nu fac față cererii de programatori din piața muncii. Studiile academice de patru ani durează prea mult și nu produc suficienți absolvenți de informatică și știința calculatoarelor pentru a ține pasul cu numărul în creștere al posturilor vacante din piața IT. De asemenea, studiile academice se concentrează preponderent pe aspectele teoretice și nu iau suficient în considerare nevoia industriei IT de cunoștințe tehnologice de ultimă oră, precum și abilitățile interpersonale, care sunt atât de necesare. Astfel, absolvenții nu sunt adesea gata pentru a intra „in arena”.

Codarea Experienței digitale

Programatorii Front-End se specializează în clădirea soft-ului cu care interacționează clienții. Acești programatori știu cum să „codeze” orice: de la fonturi, imagini și culori, la meniuri pentru hamburgeri și glisoare rotative. Limbajele de programare, precum HTML, CSS și Javascript sunt instrumentele breslei lor profesionale.

Programatorii Frontend lucrează îndeaproape cu designerii și cu copywriterii, colaborând pentru a aduce machetele și rezoluțiile de la stadiul de plan la realitate.

O inclinație pentru design, atenția la detalii și o dorință puternică de a depăși așteptările sunt trăsături esențiale ale acestor programatori, însă, cea mai importantă trăsătura a lor este abilitatea de a primi feedback. Toată lumea are o opinie atunci când este vorba de Front-End, iar un bun Programator Front-End este rezistent chiar și la cele mai dure dintre comentarii.

Un om bun la toate tehnologiile

Programatorii Full-Stack le pot face pe toate. Aceștia sunt generaliști experimentați, care stăpânesc pe deplin disciplinele diferite din cadrul programării. Ei dezvoltă atât partea programelor frontend destinate clienților – partea din programul software, pe care o putem vedea și cu care interacționăm in utilizarea lui – cât și severul back-end ce stă la baza programului software, precum și partea logică ce alimentează aplicațiile. De asemenea, Programatorii Full-stack știu cum să creeze și să utilizeze baze de date. Acești programatori sunt extrem de valoroși pentru companie, de vreme ce ei sunt capabili să implementeze o multitudine de schimbări în conformitate cu cererile diverse ale unei organizații. Totalitatea posturilor unei societăți specializata in IT din care un programator Full-stack poate alege este, de asemenea, foarte variată.

Programatorii Full-stack au competențe în limbajele de programare front-end și o excelentă stăpânire a limbajelor folosite pentru servere, precum PHP, Ruby, Python și Java. În plus, ei sunt adevărați experți în baze de date, care știu cum să lucreze cu limbaje precum MySQL.

Programatorii Full-stack sunt persoane care învață repede și care sunt dornice să învețe, persoane cărora le face plăcere să asimileze noi limbaje de programare. Trăsăturile de personalitate precum rezolvarea de probleme, flexibilitatea și capacitatea de a se auto-motiva sunt esențiale succesului lor.

Alegerea drumului către o carieră în programare

Te ajută să ai o pasiune pentru programare. Luând în considerare faptul că tehnologia se află în continuă dezvoltare, trebuie să înveți tot timpul și să evoluezi odată cu domeniul. Fie că ești la începutul activității tale profesionale sau planifici o recalificare în carieră, studiul cu mentori experți și studiul individual alcătuiesc cheia succesului.

Dan Gheorghe – director of Engineering & Site Leader al Intralinks și Chief Technology Officer la NewTech își împărtășește propria experiență și menționează importanța studiului individual. ,,Am fost pasionat de acest domeniu de la vârsta de 7 ani, când încercam jocuri de pe casete audio pe un HC90. Tot acolo am scris primele linii de cod in qbasic. Pasiunea a evoluat si în liceu am început să particip la concursuri naționale și internaționale de software. Programa școlară nu ajuta prea mult la partea de creat software așa că a trebuit sa fiu autodidact. Nu aș fi putut să ajung aici fără studiu individual și fără materialele găsite pe internet. Am deja 15 ani de experiența în domeniul IT ca programator și manager și trebuie să menționez că studiul individual este cel puțin la fel de important și pentru job-urile de specialiști în IT, atât pentru a își realiza task-urile zilnice, cât și pentru a se îmbunătăți sau nu rămâne în urmă. ”

Dacă vrei să-ți începi cariera în IT, primul pas este să găsești un curs de programare potrivit ție. Poți să găsești cursuri înregistrate online sau poți să te înscrii la un curs online live, în care vei învăța de la mentori calificați cu experiență în domeniul Hi-Tech.

NewTech Academy și-a lansat primele cursuri inovatoare, bazate pe practică în primăvara anului 2021. Școala de it este susținut de Wawiwa, care este un furnizor israelian de educație specifică domeniului IT, ce lucrează cu parteneri din întreaga lume pentru a stabili noi centre de pregătire în tehnologia informației sau pentru a dezvolta programele de pregătire din cadrul centrelor existente. Programele Wawiwa se concentrează pe oferirea de pregătire rapidă, eficientă cursanților, care îi va forma pentru o carieră în tehnologie (chiar dacă aceștia au sau nu experiență anterioară în IT).

Asaf Amir este Directorul Programelor de Dezvoltare ale Softurilor. Fiind el însuși un programator Full-stack și un inginer specializat în Machine Learning Software, Asaf are o experiență de peste 15 ani în tehnologie și formare profesionala in IT. Anterior companiei Wawiwa, el a lansat numeroase companii și aplicații concentrate pe formarea și pregătirea pentru poziții în tehnologia informațională. Potrivit celor spuse de Asaf: „Programele de formare pentru programatorii Front-End și Full-Stack sunt modalități excelente de a intra în lumea tehnologiei. Întotdeauna există cerere pentru programatori, iar aceste programe de formare oferă atât cunoașterea, cât și abilitățile practice necesare găsirii unui loc de muncă și îndeplinirii sarcinilor. Există multe cursuri despre programare pe piață, dar foarte puține dintre acestea se concentrează asupra perfecționării unor profesioniști, gata de muncă. Este nevoie de perioade lungi și implică depunerea unui efort în rezolvarea exercițiilor și finalizarea proiectelor, însă la final, nu ai obținut doar o diplomă pentru a finalizarea unui program de pregătire, ci ai câștigat experiență practică pe care le-o poți prezenta potențialilor angajatori.”

Competențele necesare pentru a avea succes

NewTech oferă oportunități de formare atât pentru programatorii Full-stack, cât și pentru cei Front-End. Parcurgerea testului de evaluare computerizată al NewTech este o cerință prealabilă pentru toți candidații. Instrumentul de evaluare asigură prezența trăsăturilor de personalitate potrivite ale candidațiilor și competențele elementare de matematică și logică necesare pentru a putea promova și avea succes în cariera aleasă.

Programul de formare NewTech adresat Programatorilor Full-Stack

Programul de instruire pentru Programatorii Full-stack are o durata de 9 luni si include 450 de ore de curs. Cursanții care au finalizat cu succes programul sunt capabili să activeze atât în cadrul unor posturi Back-End, cât și Front-End sau în cadrul unor roluri combinate Full-Stack.

Programul este împărțit în patru module separate:

Bazele informaticii oferă studenților fundația de care au nevoie pentru JAVA structuri de control, funcții, gestionarea erorilor, I/O, algoritmi fundamentali și programarea concentrată pe obiect. Front-end – se focalizează pe limbajele de programare accesate de client, precum HTML, HTML5, CSS, JavaScript – incluzând librării și tehnici- și Angular JS8. Backend – pregătire în profunzime, având ca focus limbajele de programare pentru server și tehnici de tipul SQL (cu MySQL), JDBC, aplicații spring boot, API, autentificările, routing și implementarea aplicațiilor web (cu Heroku). Proiecte Bring-It-Together – pentru a promova, este necesar ca studenții să finalizeze proiecte care le vor integra competențele și cunoștințele dobândite pe parcursul programului de formare. Proiectul Front-End necesită abilități în HTML, CSS și JS, în timp ce proiectul Back-End este desfășurat în perechi care construiesc un REST API cu Spring Boot. Proiectul final folosește abilitățile de programare utilizate pentru Front-End și Back-End. Este un proiect la scala largă și este executat pe echipe. Studenții învață cum să colaboreze și câștigă abilități puternice de muncă în echipă, în vreme ce integrează diversele competențe, concepte și tehnologii deprinse pe parcursul întregului program.

Învață programare la NewTech Academy, creează-ți portofoliul profesional, acumulează experiență și obține jobul dorit în IT.

Programul de formare NewTech adresat Programatorilor Front-End

Programul de formare pentru programatorii Front-End este mai scurt și durează 6 luni incluzand 300 de ore de curs. Programul are ca țintă persoanele creative, cu inclinatie pentru web development. Programul include totul de la bazele dezvoltării web cu HTML și CSS până la programarea în JavaScript, design avansat UI, dar și elaborarea SPA cu React.

Seminariile interactive și cursurile masterclass vor oferi cursanților competențele practice de web development, dar și abilități interpersonale precum leadership-ul, munca în echipă și rezolvarea de probleme. Apogeul constă într-un proiect „Bring It Together” – BIT, în cadrul căruia cursanții trebuie să prezinte cunoștințele și competențele însușite pe parcursul pregătirii lor.

Dacă nu ești sigur ce să alegi: Fullstack sau Frontend, echipa NewTech Academy te va ajuta să alegi opțiunea care ți se potrivește ție. Datorită unui test de evaluare bine elaborat și cu ajutorul consilierilor specializați, vei alege cel mai bun curs pentru tine.