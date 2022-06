Prețul combustibilului favorizează mașinile electrice: ce spun datele și specialiștii

Creșterea costurilor cu combustibilul determină un număr record de șoferi să treacă la mașini electrice, arată noile cifre.

Numărul de mașini noi care funcționează cu baterii s-a dublat în primele cinci luni ale anului 2022, comparativ cu aceeași perioadă din 2021.

Acum, experții sunt de părere că prețurile record la pompe de peste 2 EUR pe litru îi determină pe mulți șoferi să se uite la mașinile electrice, în ciuda costurilor lor inițiale mari.

„Costurile cu combustibilul sunt principalul motiv pentru care oamenii fac schimbarea”, potrivit AA Ireland.

În primele cinci luni ale anului, 21% din toate mașinile noi licențiate pentru prima dată au fost electrice sau electrice hibride plug-in.

Exemplul britanic

Luna trecută, peste 2.800 de mașini noi erau alimentate cu baterii sau hibride, comparativ cu 2.212 de mașini pe benzină și 2.079 de mașini diesel. Cifrele publicate ieri de Oficiul Central de Statistică dezvăluie și trecerea masivă de la mașinile diesel.

În primele cinci luni ale anului, 26% dintre mașinile noi licențiate erau diesel, față de 37% în aceeași perioadă a anului trecut.

Scăderea numărului de mașini uzate înmatriculate a înregistrat o scădere masivă de 2.403 luna trecută, ceea ce reprezintă o scădere de 37% față de un an anterior.

Brexitul a însemnat și faptul că mașinile importate din Marea Britanie atrag acum taxe de import ceea ce le face mai puțin accesibile.

„Creșterea numărului de mașini electrice este legată de prețurile carburanților, deoarece am văzut piața mișcându-se în această direcție în ultimul an și ceva acum. Și, evident, odată cu creșterea costurilor pentru combustibil, cu oricine am vorbit în legătură cu asta și vehiculele electrice, costurile cu combustibilul sunt principalul motiv pentru care aleg să facă schimbarea”, a declarat Anna Cullen din partea AA Ireland.

„Mai mult, dacă te uiți la prețuri acum, motorina costă 2 EUR sau mai mult, iar benzina este între 2,07 și 2,15 EUR”, a adăugat Cullen.