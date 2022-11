Câștigătorul va fi anunțat în ianuarie, ales de un juriu care reprezintă 23 de țări.

Lista scurtă a finaliștilor care concurează pentru premiul Car of the Year 2023 a fost decisă. Juriul, format din peste 60 de membri reprezentând mai multe țări europene, a ales șapte mașini dintr-o listă lungă de 27 de candidați. Interesant este că toți finaliștii au implicată o formă de electrificare – dacă nu complet electrică.

La începutul lunii ianuarie va avea loc o rundă finală de vot. Această rundă va decide câștigătorul premiului Car of the Year 2023, care va fi anunțat în cadrul unei ceremonii cu ocazia organizării ediției cu numărul 100 a Salonului Auto de la Bruxelles, pe 13 ianuarie 2023.

Iată finaliștii pentru Car of the Year 2023

Jeep Avenger

Kia Niro

Nissan Ariya

Peugeot 408

Renault Austral

Subaru Solterra/Toyota bZ4X

Volkswagen ID.Buzz

Câștigătorul Car of the Year 2023 ar fi o victorie importantă pentru Kia și ar veni după un alt moment important care a avut loc în 2022. Kia EV6 a fost salutată drept Car of the Year 2022, ceea ce a fost o premieră pentru producătorul de automobile sud-coreean.

A strâns 279 de puncte și 12 voturi individuale de top după o luptă strânsă cu Renault Mégane E-Tech Electric. Hyundai Ioniq 5, vărul lui EV6 din același grup auto coreean, s-a clasat pe locul al treilea.

Car of the Year este un premiu internațional. Jurații sunt alcătuiți din jurnaliști auto seniori din Europa. Obiectivul premiului este de a găsi un singur câștigător decisiv. Nu există categorii, subdiviziuni sau câștigători de clasă.

Pentru 2022, juriul Car of the Year a ajuns la 61 de membri care reprezintă 23 de țări europene. De asemenea, reprezentarea fiecărei țări este proporțională cu dimensiunea pieței auto din țară și cu importanța acesteia în producția de mașini. Franța, Germania, Marea Britanie, Italia și Spania au fiecare șase membri. Celelalte țări au mai puțini reprezentanți.