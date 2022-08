Peste un milion de euro, furați în România: câteva telefoane au fost suficiente pentru fraudare a zeci de români

Câteva zeci de români au rămas fără bani în conturi după ce o persoană supranumită ”Vlad Țeparu” i-a fraudat de aproximativ un milion de euro.

Un tânăr din Cluj este acuzat că a înșelat câteva zeci de persoane cu sume din ce în ce mai generoase. Banii erau solicitați sub pretextul unei potențiale afaceri cu telefoane. Practic, se promite îmbogățirea rapidă a fraudaților prin achiziția și vânzarea de telefoane la prețuri care ar fi adus un profit victimelor. În final, ”uita” să-și respecte promisiunea, iar singurul gest care le-a mai rămas celor fraudați a fost să lipească afișe prin oraș, avertizând clujenii să se ferească de el.

Prejudiciu de un milion de euro, din telefoane

Arestat preventiv pentru 15 zile, într-un final, bărbatul a fost prins. Principala lui abilitate, confirmată de vecini, a fost aceea de a manipula oamenii, pentru a le câștiga încrederea extrem de ușor. ”Se băga sub pielea ta. No, ce faceţi, sărut mâna, no, ce faceţi? Numai rău pot să spun, opt ani de zile, vă daţi seama. ”, a relatat o doamnă din același bloc cu suspectul pentru Observator News.

”Am fost păgubit de 20.000 de euro. A fost un client fidel nouă, până la un moment dat, când dintr-o dată, nu a mai achitat. Din ce am înţeles, asta era metoda, adică ne câştiga încrederea, după care rămâneam cu o pagubă destul de mare, de ordinul miilor de euro.”, a relatat unul dintre păgubiți, Ioan Bunoi.

Ca referință, tânărul respectiv avea un magazin GSM într-un mall și a promis mai multor oameni că poate face rost de telefoane scumpe la prețuri mici. Dacă vroiai să vinzi un telefon, te asigura că îl va vinde la un preț care să aducă profit. Oamenii, însă, au rămas fără bani și fără telefoane.

”Nu credeam că se va ajunge aici, în urmă cu vreo doi ani eu i-am mai dat o sumă de 25.000 de lei a fost mult mai ok, mi-am recuperat-o şi tocmai de-asta i-am dat încă o dată o sumă de bani. El mi-a oferit nişte preţuri super bune pentru telefoane, mi-a spus că are deja clienţii pregătiţi, în maxim o săptămână am banii, dar n-a fost aşa, asta se întâmpla acum vreo trei luni.”, a relatat o altă victimă, Vlad Nistor.

Nu mai puțin de 17 persoane au depus plângere la poliție împotriva bărbatului care la această oră se află în arest preventiv. Valoarea prejudiciului este estimată la aproximativ un milion de euro.