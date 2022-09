Pacienții nu trebuie să plătească testul COVID-19 la internare. Avertismentul lui Alexandru Rafila pentru șefii de spitale

Alexandru Rafila a aprobat un Ordin al Ministerului Sănătății care prevede că ​​pacienții nu trebuie să plătească testul anti-COVID-19 la internarea într-o unitate sanitară. Mai mult, acesta i-a avertizat pe managerii de spitale care nu respectă această regulă.

Conform documentului, în vederea prevenirii și limitării infecţiilor asociate asistenţei medicale, unitățile sanitare publice pot organiza testarea pacienților pentru detecția infecției cu virusul SARS-CoV-2, în cadrul activității de screening la internare. Costurile sunt suportate de unitatea sanitară publică din venituri proprii.

Actul normativ mai preveda ca managerii unităţilor sanitare publice au obligaţia de a dispune măsurile necesare în vederea asigurării accesului pacienţilor în unităţile sanitare publice, precum şi accesului acestora la serviciile medicale, fără prezentarea rezultatului unui test pentru detecţia infecţiei cu virusul SARS-CoV-2. Cine nu respectă ordinul ministrului Sănătății poate fi demis.

Alexandru Rafila a mai avetizat asupra unui lucru. El a spus că e posibil ca valul de gripă din acest an să fie unul „serios”. Acesta a vorbit și despre măsurile care au fost luate pentru a păstra școlile deschise în cazul în care se va mări incidența COVID-19 și a precizat că este un plan la fel ca cel folosit în 2022.

„La începutul acestui an am elaborat un set de recomandări pe care le-am transmis Ministerului Educaţiei, a fost distribuit Inspectoratelor Şcolare, directorilor de unităţi de învăţământ. Sunt câteva lucruri simple pe care le avem cu toţii la îndemână. Aceste măsuri sunt universale, previn şi infecţia cu coronavirus, previn şi gripa, pentru că e posibil să avem un sezon gripal mai serios în acest an, după o pauză de 2-3 ani, şi nu vom schimba în niciun fel abordarea care a reuşit să menţină şcolile deschise”, a declarat Alexandru Rafila la o conferință de presă la Timișoara, potrivit Antena 3.