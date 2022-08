O sferă metalică misterioasă, găsită în Mexic: OZN sau gunoi spațial? Posibilitățile sunt infinite

O sferă misterioasă de metal a fost găsită în Mexic, determinând oamenii să speculeze că aceasta ar face parte dintr-o navă spațială extraterestră.

Sfera, pe care meteorologul Isidro Cano a descris-o într-o postare pe Facebook drept „un plastic foarte dur sau un aliaj din diferite metale”, a apărut în vârful unui copac, la nord de orașul Veracruz. Potrivit lui Cano, martorii au văzut globul „căzând din cer”, făcând mult zgomot, dar fără flăcări.

Scriind cu majuscule, ceea ce înseamnă că vrea să atragă atenția, el a explicat că oamenii ar trebui să nu o atingă, până când specialiștii nu o analizează, întrucât ar putea fi radioactivă.

Într-o postare ulterioară, el s-a referit la un „cod” din exteriorul globului și a reiterat că „NU TREBUIE DESCHIS”, în ciuda faptului că a susținut că nu există căi evidente prin care globul s-ar putea deschide.

Luni, Cano a adăugat noi informații în care a explicat că „artefactul” a fost îndepărtat la 3:15 dimineața, ora locală, de o echipă specializată, ca mai apoi să fie scos din Mexic.

O presupunere rezonabilă este că această sferă ar fi putut fi un balon meteorologic sau chiar parte a unor resturi spațiale.

Spre exemplu, în weekend, racheta Long March 5B a Chinei a căzut pe Pământ, iar resturile acesteia au fost găsite în Borneo, precum și în Filipine, în timp ce la începutul lunii iulie, un fermier australian a găsit o mare parte din ceea ce pare să facă parte dintr-o rachetă SpaceX.

Deși adepții săi au preferat teorii ale conspirației, începând cu OZN-uri, continuând cu ouă de dragon, Cano a favorizat și teoria gunoiului spațial, cel puțin în postarea sa inițială.

Australian farmers have found large pieces of space junk thought to be from the SpaceX Crew-1 Dragonhttps://t.co/pqxB2GGpNS

— IFLScience (@IFLScience) August 1, 2022