O nouă fabrică gigant, deschisă în România: investiția fabuloasă vine cu angajări masive și salarii pe măsură

Nu mai puțin de patru milioane de euro au fost investite într-o nouă fabrică din România. Patronii sunt încrezători că, pe lângă un număr mai mare de angajați, aceasta va duce la o creștere a cifrei de afaceri și a numărului de clienți.

Este vorba de fabrica THETA Furniture & More. Recent deschisă, aceasta se va dedica în mod exclusiv producției de mobilier personalizat, iar locația ei este în localitatea Păulești, județul Prahova. În mod previzibil, deschiderea sa a fost marcată printr-un eveniment de inaugurare cu invitați din domeniul imobiliar și zona de amenajări interioare. Investiția din spatele acestui proiect a fost de aproximativ 4 milioane de euro.

Ce știm despre noua fabrică de milioane de euro din România

Fabrica actuală înlocuiește o făbricuță semnificativ mică din Blejoi, Prahova. Construcţia fabricii noi a început în mai 2021 şi s-a finalizat la începutul anului 2022. Terenul pe care se află unitatea din Păuleşti se întinde pe o suprafaţă de 20.000 mp iar fabrica de producţie, spaţiile de depozitare aferente şi un parc auto propriu însumează o suprafaţă de 5000 mp.

“Deschiderea noii fabrici ne va susţine să ne atingem obiectivele pe care le avem pentru următorii ani: de dublare a capacităţii noastre de producţie şi de a ajunge la venituri de 25 de milioane de euro până în 2025. Fabrica de producţie a fost încă de la început investiţia noastră principală, rolul initial al companiei fiind de producător de mobilier custom-made, iar în ultimii şapte ani în calitate de integrator cu soluţii complete de amenajare interioară. Investiţia în fabrica nouă a fost posibilă şi datorită sprijinului financiar oferit de BRD – Groupe Société Générale.” afirmă Florin Gheorghe, CEO şi Co-fondator THETA Furniture & More.

“Fabrica reprezintă cea mai inteligentă investiţie a noastră şi un centru de inovaţie, atât din prisma utilajelor moderne, a fluxului nou tehnologic cât şi a forţei de muncă profesioniste.” – a adăugat oficialul.

În privința modelului de business, din 2008, când a fost înființată afacerea, THETA a avut peste 1500 de clienți, companii locale și internaționale din zona de office, comercial, HoReCa și medical. Printre alte proiecte ale sale, compania a amenajat peste 350.000 mp de spaţii interioare, pentru clienţi cu spaţii localizate în clădiri precum AFI Park, Ana Tower Building, The Mark Building, Green Court Building (B şi C), Oregon Park, Enayati Medical City, Hotelul Sinaia (restaurant), Hotel Mamaia, Sky Club şi altele. Are afaceri estimate de 16 – 18 milioane de euro în 2023 și estimează o creștere cu 20% a numărului de clienți în acest an.

“Am investit în THETA în 2020 în plină pandemie, când spaţiile de birouri erau aproape goale. Însă noi credem foarte mult în puterea si capacitatea lui Florin de a schimba modul în care arată spaţiile de interior din România, fie că vorbim despre birouri, clinici medicale, restaurante sau hoteluri. Noua fabrică cu siguranţă ne va ajuta foarte mult să ne atingem obiectivele.”, declară Cornel Fumea, Board Member THETA Furniture & More şi partener Black Sea Fund, fond de investiţii care deţine 50% din companie din 2020.