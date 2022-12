Nu uita să fii părinte pentru copilul tău: ce te sfătuiesc specialiștii

Viața noastră de zi cu zi e pe repede-înainte. Suntem ocupați, avem o grămadă de responsabilități, mai ales când avem copii. Iată cum să-l faci pe copilul tău să se simtă mai bine în această privință.

Copilul tău se poate simți neglijat, dacă nu îi oferi cât timp ar trebui. Așa că uite câteva soluții prin care un părinte ocupat își poate mulțumi copilul, după părerea Dr. Jane Nelsen, autor al cărții “Positive Discipline: The Classic Guide to Helping Children Develop Self-Discipline, Responsibility, Cooperation, and Problem-Solving Skills”.

Îmbrățișează-l cât de des poți

Indiferent de cât ești de ocupat, există întotdeauna timp pentru o îmbrățișare de trei secunde. Această îmbrățișare este extrem de importantă, poate aduce bună dispoziție și poate schimba atitudinile – și pe a ta și pe a copilului tău. Uneori, o îmbrățișare poate reprezenta cea mai eficientă metodă de a opri un comportament neadecvat.

Organizează întâlniri de familie săptămânale

O jumătate de oră pe săptămână poate face minuni pentru relația dintre tine și copilul tău. Copiii se simt speciali atunci când sunt ascultați, luați în serios și când li se validează gândurile și ideile. De asemenea, la aceste întâlniri de familie poți rezolva multe dintre neînțelegerile de zi cu zi. Copiii te pot ajuta să creezi rutinele de dimineață sau pe cele legate de ora de culcare și oferă modalități creative pentru efectuarea activităților casnice. În acest mod, toată lumea învață să aibă încredere că în curând se va găsi o soluție corectă.

Copilul tău are nevoie de timpul tău

Cere ajutorul

Copiii au nevoie să se simtă utili. Este cu totul altceva să-i rogi să te ajute într-o manieră atrăgătoare, în loc să-i cicălești sau să te cerți cu ei. Spre exemplu, „Aș aprecia dacă ai face puțină ordine în sufragerie înainte de masa de seară” este o rugăminte care atrage de obicei mai multă cooperare, decât „De câte ori ți-am spus să nu-ți mai lași lucrurile împrăștiate prin sufragerie!”.

Planifică cu ei în mod regulat momente speciale și petreceți-le împreună

Activitățile realizate împreună cu copilul tău nu consumă foarte mult timp și pot fi reconfortante pentru părinți, și pentru copii, atunci când fac parte dintr-un program prestabilit. Copiii foarte mici au zilnic nevoie de aceste momente speciale, care durează 10-15 minute. Cu copiii aflați la vârsta adolescenței poți stabili o întâlnire pe lună, noaptea, în care să fiți doar voi doi și să stați de vorbă.

Împărtășește cu copii momentele triste și vesele de peste zi, seara înainte de culcare

Oricât de ocupat ai fi, seara, când mergi cu copilul la culcare, rămâi cu el câteva minute și lasă-l să-ți povestească despre cel mai trist lucru care i s-a întâmplat peste zi. Doar ascultă-l cu atenție, fără a încerca să rezolvi problema. Apoi spune-i și tu despre cel mai trist lucru care ți s-a întâmplat ție.