Nu se mai face școală ca pe vremuri: cum își fac temele elevii acum cu inteligența artificială

Potrivit postării unui utilizator de Reddit, elevii folosesc cu succes inteligența artificială pentru a-și face temele. Sau, mai degrabă, pentru a copia temele.

Cu unele programe de inteligență artificială (AI) capabile să scrie propoziții suficient de bine pentru a convinge aparent un inginer Google, era inevitabil ca cineva să încerce să le folosească pentru a copia teme la școală. Potrivit unui utilizator Reddit, acest lucru s-a întâmplat deja.

