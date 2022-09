Netflix a lansat un trailer pentru viitorul film The Good Nurse, cu Jessica Chastain și Eddie Redmayne în rolurile principale

Netflix a lansat un nou trailer pentru viitorul film de crime The Good Nurse, cu Jessica Chastain și Eddie Redmayne în rolurile principale. Bazat pe cartea cu același nume a lui Charles Graeber, The Good Nurse spune povestea adevărată a lui Amy Loughren (Chastain), o mamă singură și asistentă care se confruntă cu o afecțiune cardiacă care-i pune viața în pericol.

În timp ce lucrează în ture de noapte la spital, ea se împrietenește cu colega sa asistentă Charlie Cullen (Redmayne). Când o serie de morți misterioase ale pacienților declanșează o investigație care îl indică pe Charlie principalul suspect, Loughren este forțată să-și riște viața și siguranța copiilor ei pentru a descoperi adevărul. Filmul îi mai are în distribuție pe Noah Emmerich (The Americans), Nnamdi Asomugha și Kim Dickens (Gone Girl).

The Good Nurse, pe 26 octombrie, pe Netflix

Acum, trailerul de la Netflix pentru The Good Nurse le pune în centrul atenției pe cele două protagoniste ale filmului, deoarece acestea se află în centrul anchetei. Trailerul începe cu Loughren și Cullen ajungând într-un restaurant și discutând despre trecutul lor, după care sunt povestite evenimentele care au dus la întâlnirea lor. Poți vedea mai jos trailerul complet.

Așadar, The Good Nurse marchează cel de-al doilea film al lui Chastain în 2022, după thrillerul de spionaj The 355. În ceea ce îl privește pe Redmayne, actorul britanic a fost văzut cel mai recent în filmul Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore. Cu implicarea unor minți creative precum regizorul Tobias Lindholm (Another Round) și scenaristul nominalizat la Oscar Krysty Wilson-Cairns (1917), spectatorii se pot aștepta la o perspectivă captivantă asupra poveștii șocante cu crime adevărate.

Astfel, în timp ce filmul este programat să debuteze la Festivalul de Film de la Toronto în cursul acestei săptămâni, publicul larg poate viziona The Good Nurse pe Netflix pe 26 octombrie.