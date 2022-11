NATO, măsuri fără precedent pentru Ucraina. Primele decizii luate la summitul de la București

Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a anunţat, marți seara, măsuri fără precedent pentru a sprijini Ucraina de agresiunea rusă. Iată primele decizii luate de miniștrii de Externe din cadrul alianței occidentale. Potrivit acestuia, statele aliate au oferit pachete suplimentare de asistenţă pentru Kiev, care vor finanţa un sprijin urgent non-letal, inclusiv pentru combustibil şi generatoare, astfel încât ucrainenii să poată depăşi consecinţele loviturilor ruseşti împotriva infrastructurii electrice.

Miniștrii de Externe din statele membre NATO au adoptat, marți, la summitul de la București o declarație comună în care reafirmă sprijinul pentru Kiev și condamnă invaziei ruse. Documentul menționează și invitarea Finlandei și Suediei să adere la blocul militar, fără să facă referire la accelerarea procesului frânat deocamdată de Turcia și Ungaria.

NATO nu este parte a războiului, dar va continua să sprijine Ucraina atât timp cât este necesar, a promis liderul Alianţei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, la finalul primei zile a reuniunii miniştrilor de Externe din ţările aliate, desfăşurată la Palatul Parlamentului din Bucureşti. Șeful blocului militar occidental susține că întâlnirea de la București trimite un semnal puternic de unitate a NATO și de sprijin continuu pentru Ucraina.

„Miniștrii Afacerilor Externe am încheiat o discuție substanțială cu privire la războiul brutal de agresiunea dus de Rusia, de asemenea, cu privire la sprijinul pe care îl acordăm noi Ucrainei. Forțele armatei ucrainene au înregistrat evoluții semnificative, eliberând o bună parte din teritoriu și împingându-i înapoi pe ruși. În același timp, o bună parte a Ucrainei rămâne sub ocupație. Armata rusă are capacități puternice și un număr mare de trupe. Rusia folosește atacuri cu rachete și drone ca în Ucraina să fie rece și întuneric în această iarnă. (…)”, a spus șeful NATO.