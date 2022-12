”Moțu” Pittiș, artistul desăvârșit: de la ”Nu contează cât de lung am părul” la Teleenciclopedia

Cred că nu e român care să nu fi auzit de Florian Pittiș, “Moțu” Pittiș, cum îi ziceau prietenii. A fost actor de teatru, film, voce, radio și televiziune român, regizor, traducător, interpret și textier de muzică folk, realizator de emisiuni radio. Un artist, în adevăratul sens al cuvântului.

Așadar, şi-a dedicat cei 64 de ani trăiţi acestor pasiuni artistice, însă toată lumea îl știe drept rockerul pe care nici partidul n-a putut să-l tundă. Și chiar n-a contat cât de lung a avut părul, pentru că, contrar vremurilor din perioada “răposatului”, Pittiș a reușit să devină o emblemă culturală românească.

A lucrat la Teatrul Municipal „Lucia Sturza-Bulandra”, colaborând cu regizori de renume precum Liviu Ciulei, Andrei Șerban, Alexandru Tocilescu, Sanda Manu, Dan Micu. A tradus și a regizat piese de teatru.

Președintele României Ion Iliescu i-a conferit artistului Florian Pittiș la 7 februarie 2004 Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, Categoria D – „Arta Spectacolului”, „în semn de apreciere a întregii activități și pentru dăruirea și talentul interpretativ pus în slujba artei scenice și a spectacolului”.

În domeniul muzical s-a făcut cunoscut într-un trio alături de Anda Călugăreanu și Dan Tufaru, în regia TV a lui Alexandru Bocăneț, iar mai târziu a activat cu același succes în Cenaclul Flacăra. În anul 1992 întemeiază, alături de Mircea Baniciu, Mircea Vintilă și Vladi Cnejevici, formația Pasărea Colibri, cu care concertează până în 2001 și împreună cu care înregistrează patru albume.

A fost, pe lângă numeroasele sale talente, una dintre vocile care ne dezvăluiau lucruri incredibile despre natură, sănătate, tehnologie și istorie, în cadrul celebrei emisiuni de la TVR, „Teleenciclopedia”. Pittiş a fost şi realizator de emisiuni radio şi cel care a pus bazele și redactorul-șef al Radio România 3 Net, primul post public de radio din lume care a emis exclusiv pe internet, post care astăzi îi poartă numele.

Florian Pittiș a tradus în limba română cântecele lui Bob Dylan: A Hard Rain’s A-Gonna Fall (Va veni iar o ploaie grea), Death is Not the End (Sfârșitul nu-i aici), Don’t Think Twice, It’s All Right (Nu-i nimic, asta e! ), Mr. Tambourine Man, Rainy Day Women (Toți suntem puțin luați…), She Belongs to Me (Alo! Ea-i a mea), Silvio (Oameni buni).

„Vorba lui Bob Dylan, nu ştiu cum se face că în fiecare zi mă scol tot astăzi“, spunea „Moţu“.

“Moțu” Pittiș a fost francmason

Poate nu mulți știu, însă Florian Pittiș a fost un binecunoscut mason, având gradul 33 și ultim, purtător de cuvânt al Marii Loje Naționale din România. Așadar, el a fost câțiva ani purtătorul de cuvânt al Marii Loji Naționale din România, singura structură recunoscută internațional. De altfel, marele actor și muzician a fost înmormântat cu mai multe însemne masonice, potrivite rangului său.

“Dacă nu ne-ar fi părăsit atât de devreme alegând eternitatea, ne-am mai fi bucurat încă de prezența sa făcătoare de minuni. A fost cel de la care am învățat a privi, fără inhibiții, spre muzică, teatru, poezie, viață. Ne-a arătat ce înseamnă bucuria de-a trăi. Pentru toți ceilalți, a fost marele artist Florian Pittiș, iar noi considerăm că e bine să ne amintim din când în când de marile noastre valori. Unii știu, alții nu, dar Florian Pittiș a fost un mason deosebit, valoros, credincios, dedicat masoneriei universale, un adevărat model a ceea ce înseamnă cu adevărat un bun mason”, scrie Nicu Alifantis, pe site-ul său.

În 2007, el a pierit discret, precum îi era personalitatea. A sfârșit de cancer la prostată, dar, atunci când a fost internat, le-a impus medicilor să nu dezvăluie amănunte despre starea sănătății sale.

În final, cel alintat „Moţu”, a fost un om complex, inegalabil prin generozitate şi naturaleţea incredibilă, o voce care adunase, parcă, toate misterele şi sensibilităţile lumii. Un artist complet, cum rar mai vezi în ziua de azi, Pittiș și-a pus amprenta asupra vieții culturale românești, iar vocea sa încă răsună, chiar și la 15 ani de la decesul său, în căștile tinerilor, în cântece care l-au consacrat, precum “Ploaia care va veni”, “Vinovații fără vină” sau “Sfârșitul nu-i aici”.