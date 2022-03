Momentul în care trupele atacă un mall din Kiev, filmat și publicat de Ministerul Apărării din Rusia VIDEO

O lovitură rusească asupra Kievului a ridicat bilanțul victimelor cu încă opt persoane duminică noapte, după ce trupele lui Putin au atacat un centru comercial din cartierul Podilskyi, situat la nord-vest de capitală. Rusia a publicat acum imagini care surprind momentul în care o rachetă rusească lovește mall-ul, la pachet cu „motivul“ care a stat la baza actacului. „Acesta era cândva un centru comercial“. Mai multe detalii, în continuare.

Un atac aerian al trupelor ruse înregistrat duminică, 20 martie, a șters de pe fața pământului un centru comercial din cartierul Podilskyi din nord-vestul Kievului. În urma atacului, cel puțin opt persoane și-au pierdut viața, potrivit procurorului general ucrainean, citat de CNN.

Conform Serviciului de Urgență al Ucrainei, mall-ul din cartierul Podilskyi și o parcare de lângă acesta au luat foc, flăcările ajungând până la etajele trei și patru ale clădirii.

Într-un mesaj postat pe Telegram, procurorul general a precizat că centrul comercial a fost distrus, sugerând, totodată, că numărul victimelor ar putea crește. Luni dimineață, șase cadavre erau în fața centrului comercial Retroville, potrivit unui reporter AFP.

Acum, Ministerul Apărării din Rusia a publicat imagini cu atacul desfășurat, explicând și „motivul“ care a stat la baza atacului: vehiculele militare ucrainene, monitorizate din dronă, care se adăposteau în parcarea de acolo.

În colajul de imagini realizate din dronă se pot observa mai multe lansatoare multiple de rachete ale forțelor ucrainene care, se presupune, că atacau pozițiile invadatorilor ruși.

Vehiculele au fost urmărite cu drona până în locul în care au parcat – centrul comercial din Retroville. La finalul clipului publicat de ruși este surprins atacul cu racheta care lovește din plin centrul comercial.

Russian Military drone feed footage showing Ukraine Military MRLS firing from the area near Retroville Mall in Kyiv and same artillery being parked inside a mall itself. https://t.co/0DldwGhUCn pic.twitter.com/rrDuCJ9p0z

— Aldin 🇧🇦 (@aldin_ww) March 21, 2022