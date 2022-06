Momentul în care o rachetă rusă eșuează în timpul lansării și aruncă în aer trupele lui Putin

O înregistrare video dramatică a surprins momentul în care un sistem rusesc de rachete sol-aer trage asupra lui însuși într-o defecțiune bizară. În imagini, racheta poate fi văzută cum se lansează spre cer, înainte de a se întoarce în aer și de a se trânti înapoi în locul de unde a venit, într-o explozie uriașă.

Se pare că scurtul clip a fost filmat în orașul ucrainean Alchevsk din regiunea Lugansk, care se află sub ocupația forțelor separatiste pro-ruse și se află în prima linie a războiului din Ucraina.

Acesta a fost filmat la primele ore ale dimineții de vineri, când trupele rusești ar fi lansat o rachetă pentru a intercepta un avion ucrainean care se apropia.

Cu toate acestea, câteva secunde mai târziu, racheta a fost returnată la expeditor după ce sistemul de urmărire a dat greș.

Videoclipul arată o explozie uriașă, precum și flash-uri luminoase care se abat de la locul prăbușirii.

Russian air defense system missile boomerangs after launch in Alchevsk, Luhansk Oblast.

Reasons for ‘returning to sender’

– Missile confused radiation it left after launch and returned

– Incorrectly calibrated missile rate gyros pic.twitter.com/cN2XqS8VA0

— WhereisRussiaToday🌻 (@WhereisRussia) June 24, 2022