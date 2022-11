Meta va anunța concedieri „la scară largă”: cum vor fi afectați mii de angajați

Compania-mamă a Facebook, Meta, ar putea anunța disponibilizări la scară largă, încă de săptămâna viitoare.

Potrivit The Wall Street Journal, compania intenționează să dea afară „multe mii” de angajați, un anunț urmând să vină miercuri. Meta are în prezent peste 87.000 de angajați. Demiterile ar putea fi cea mai mare reducere a forței de muncă realizată de o companie de tehnologie în acest an, depășind disponibilizările făcute de Twitter recent. Demiterile ar reprezenta, de asemenea, prima restructurare amplă din istoria Meta.

Meta a refuzat să comenteze. Un purtător de cuvânt a dat către Engadget o declarație pe care CEO-ul Mark Zuckerberg a făcut-o în timpul recentului apel al companiei privind veniturile din T3.

Ce se întâmplă cu Meta

„În 2023, ne vom concentra investițiile pe un număr mic de zone de creștere prioritare. Deci, asta înseamnă că unele echipe vor crește semnificativ, dar majoritatea celorlalte echipe vor rămâne neschimbate sau se vor micșora în cursul anului următor”, a spus el. „În total, ne așteptăm să încheiem 2023 fie ca fiind aproximativ de aceeași dimensiune, fie chiar ca o organizație puțin mai mică decât suntem astăzi”.

După cum subliniază The Journal, Meta a crescut semnificativ în primii doi ani ai pandemiei de coronavirus, adăugând peste 27.000 de angajați în 2020 și 2021. Angajările în companie au continuat să crească în primele nouă luni ale anului 2022, perioadă care a generat o creștere cu 15.344 de angajați.

În timp ce compania a fost un beneficiar major al pandemiei, averea sa s-a schimbat în ultimele luni. În iulie, compania a raportat prima scădere a veniturilor. Compania a dat vina pe dificultățile sale recente, pe concurența acerbă din partea TikTok și pe lansarea controversatei funcții Apple de transparență a urmăririi aplicațiilor.

În același timp, oferta lui Mark Zuckerberg pentru Metaverse nu a reușit până acum să creeze noi oportunități de venituri pentru companie, în timp ce o costă scump. De la începutul anului 2021, Meta a cheltuit 15 miliarde de dolari pentru a face ca realitatea virtuală și realitatea augmentată să fie mainstream, cu puțin succes. Compania se așteaptă să piardă și mai mulți bani pe acest proiect în 2023.