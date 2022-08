Medvedev a numit Georgia și Kazahstan state artificiale. Postarea a fost ștearsă rapid

Dmitri Medvedev a cerut ca Rusia să ocupe Georgia și Kazahstan și să restabilească URSS. El a numit Georgia și Kazhstan state artificiale, într-o postare care a avut peste 4.000 de vizualizări și a fost ștearsă rapid.

Dmitri Medvedev a publicat o postare în care numește Kazahstan și Georgia „state artificiale” și spune că „toate popoarele care locuiesc în ceea ce a fost odată marea și puternica URSS, vor trăi din nou împreună în prietenie.

Ulterior, Medvedev a susținut că contul său a fost piratat.

Medvedev a declarat că, după ce va ocupa capitala ucraineană Kiev, Rusia va căuta să-și extindă granițele în alte zone.

El a susținut că ”Georgia nu a existat niciodată înainte de reunificarea sa” cu Imperiul Rus în secolul al XIX-lea și că Kazahstanul din Asia Centrală era „un stat artificial”.

Dmitry #Medvedev published a post in which he calls #Kazakhstan and #Georgia „artificial states” and says that „all the peoples inhabiting the once great and mighty #USSR, will once again live together in friendship”.

Medvedev later claimed that his account had been hacked. pic.twitter.com/TgR2l4iG2E

— NEXTA (@nexta_tv) August 2, 2022