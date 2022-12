Lovitura momentului pentru acești pensionari, este oficial: nici cei care sunt deja la pensie nu mai sunt în siguranță

În timp ce milioane de români așteaptă majorarea pensiilor de la 1 ianuarie 2023, surprinzător de mulți pensionari se vor trezi cu pensii mai mici. Este oficial, iar la bază se află o reformă a sistemului de pensii pe care țara noastră și-a asumat-o în fața Bruxelles-ului prin PNRR.

Conform noii legislații din domeniul pensiilor speciale sau de serviciu, nicio pensie nu mai are voie să depășească salariul primit în timpul perioadei de activitate. Partea un pic șocantă și care părea imposibilă până la această oră are legătură cu faptul că reforma va viza și pensiile aflate în plată, nu doar viitorii pensionari. Cu alte cuvinte, nimeni nu este în siguranță, deși mai mulți experți în drept constituțional insistă pe faptul că măsura este în cel mai bun caz imposibil de aplicat, iar în cel mai rău caz, ilegală.

Ce se întâmplă cu pensiile speciale din România

Partea bună, dacă o putem numi așa, este că Ministrul Muncii este optimist că lucrurile se vor face cum trebuie, iar România va respecta jaloanele din PNRR pentru ca nu cumva să fie pusă în poziția de a pierde bani

„Știți că în luna decembrie anul trecut a fost un memorandum, un guvern unde toți miniștrii de resort au fost cuprinși într-un grup de lucru și am lucrat împreună cu specialiștii din Ministerul Muncii. De atunci am avut aceste discuții pe întreg parcursul anului 2022 am discutat și cu Comisia Europeană și cu Banca Mondială, știți că am avut experții de la Washington la minister și iată că am ajuns, astăzi, în postura în care să propunem în Guvern acest proiect de act normativ care să fie transmis către Parlament, așa cum este normal și cum de fapt, liderii coaliției au spus foarte clar că se va întâmpla”, a declarat acesta pentru Antena 3 CNN.

În privința categoriilor de pensionari care vor avea de suferit din noul mecanism de recalculare retroactivă, sunt vizați pensionarii din justiție, aviație, diplomație și Curtea de conturi. Din 2023, nu se vor mai lua în calcul primele la stabilirea pensiilor, printre altele.

„Sunt cei care sunt cuprinși în cele 6 legi menționate în PNRR și în solicitarea Comisiei Europene asupra pensiilor militare. Vorbim aici de cele 2 legi din justiție și anume de statutul magistraților și de statutul personalului auxiliar din instanțele de judecată. Vorbim de diplomați, de personal al Curții de Conturi, vorbim de funcționarii publici, parlamentari și de personalul navigant și, bineînțeles militarii.