Legătura dintre Aladdin și Superman: melodia Disney care a făcut istorie în topurile americane

Se pare că, deși la o primă vedere nu ar fi logic să existe vreo legătură între Aladdin și Superman, în realitate aceasta este cât se poate de reală.

În timpul uneia dintre primele încercări ale lui Aladdin de a o curta pe Prințesa Jasmine, el o duce la o plimbare pe covorul magic, permițându-i să iasă din palat și să se bucure de o experiență nouă.

Secvența romantică se desfățoară pe melodia care, de atunci, a devenit sinonimă cu filmul și a devenit un hit în sine, „A Whole New World”.

Într-un interviu, John Musker, unul dintre cei doi producători, a explicat că Superman, în versiunea lui Christopher Reeve, a avut o mare influență asupra melodiei.

„Ne-am dorit o scenă muzicală, aplicată pe o întâlnire perfectă, în care Aladdin să o ia pe Jasmine și zboară împreună pe covor.

Am fost influențați de Superman în care Christopher Reeve o ia pe Lois Lane la întâlnire. Știam că A Whole New World va deveni un element de bază în spectacolele de patinaj în următorii 30 de ani? Nu, dar felicitări lui Alan Menken și lui Tim Rice pentru asta. A trecut testul timpului și a devenit parte din structura teatrului muzical american”, a declarat acesta.

„A Whole New World”, prima melodie Disney care ajunge în topurile americane

În 1992, „A Whole New World” a devenit primul cântec de film animat Disney care a ajuns în fruntea clasamentului american Billboard Hot 100, acest lucru demonstrând cât de mult apreciază publicul melodia, de fapt.

Inspirația venită direct de la Superman a cântecului a oferit, probabil, „A Whole New World” calitatea transcendentă și jubilatoare care a atras atât de mulți fani, de-a lungul anilor, demonstrând că influențele esențiale pot veni uneori din locurile cele mai puțin așteptate.

Deși scena din Superman, descrisă de Musker, este romantică și împărtășește elemente tematice cu Aladdin și cu cântecul în sine, cele două producții sunt extrem de diferite, însă le unește ceva: o poveste de dragoste aproape „greu de ucis”.