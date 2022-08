Lecția despre inflație vine din SUA: când afli cât te costă să crești un copil, vei vrea să rămâi singur

Niciodată nu a fost mai scump decât acum să crești un copil. Inflația sporită din fiecare colț al mapamondului a explodat niște costuri care erau oricum exagerate, mai ales în țările dezvoltate.

Statele Unite, la fel ca România de altfel, se confruntă cu cea mai ridicată rată a inflației din ultimele decenii. Pornind de la realitatea din piață, The Brooking Institution, citat de Wall Street Journal, a publicat o analiză referitoare în mod particular la costurile de creștere ale unui copil în SUA până la vârsta de 17 ani. Concluzia îngrijorătoare este că ajungi să cheltui nu mai puțin de 300.000 de dolari pentru a-ți hrăni copilul și a-l ține în școală în condiții decente.

De ce nu mai fac oamenii copii

Planurile multor familii de a face un copil sau al doilea vor fi deraiate de costurile explozive legate de educație, dar și hrană, îmbrăcăminte, rechizite și numeroase alte cheltuieli asociate cu dezvoltarea sănătoasă a unui minor.

Conform analizei realizate de The Brookings Institution, un important think tank american, dacă un cuplu căsătorit, cu venituri medii, are doi copii, are nevoie de 310.605 dolari pentru a crește copilul mai mic. Estimarea pleacă de la premisa că cel mic s-a născut în 2015, iar suma are în vederea costurile până la atingerea vârstei de 17 ani. Vârsta finală este foarte importantă, pentru că învățământul superior este foarte scump în Statele Unite ale Americii și nu este inclus în calcul.

Pentru ca suma să fie ancorată în realitate, s-a folosit o metodologie dintr-un raport anterior al USDA (Departamentul de Agricultură din SUA). Printre parametrii care au influențat costul final, se numără locuința, mâncarea, îmbrăcămintea, îngrijirile medicale, îngrijirea copilului în funcție de vârstă, tunsori, echipament sportiv și câteva activități extracurriculare, precum lecții de dans. În final, s-a ajuns la o sumă cu aproximativ 80.000 de dolari mai mare decât estimările USDA din 2017.

„Am spus, care este cea mai comparabilă perioadă istorică cu cea de-acum? Și, în opinia mea, s-a dovedit că era la sfârșitul anilor 1970, când aveam o inflație cu două cifre,” a afirmat Isabel Sawhill, care a realizat analiza împreună cu Morgan Welch, un asistent principal de cercetare din cadrul Center on Children and Families. „Mulți oameni se vor gândi de două ori înainte de a avea fie primul copil, fie un copil ulterior, pentru că totul costă mai mult. De asemenea, s-ar putea să simți că trebuie să muncești mai mult pentru a acoperi aceste costuri semnificative,” a adăugat ea, citată de Wall Street Journal.