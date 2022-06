Kaufland, LIDL, Profi, Mega – cine face legea printre magazinele din România

Kaufland, LIDL, Profi sau Mega Image, oare care dintre aceste lanțuri de marketuri a fost preferatul românilor, în ultima perioadă?

Firește, atunci când alegi să mergi la un supermarket sau un market, ții cont de prețurile practicate la raft, de eventualele oferte la produsele tale preferate, dar și de proximitate față de locuința ta. De asemenea, proximitatea poate fi și ea influnțată de natura cumpărăturilor. Dacă ai nevoie doar de câteva produse, vei alege instinctiv acel market care se află mai aproape de casa ta, însă comportamentul ți se va schimba dacă vorbim despre cumpărături numeroase, eventual despre cele lunare, pe care le practici imediat după ce ți-a intrat salariul în contul bancar.

Comportamentul românilor, pe timp de pandemie, s-a axat, în mare parte, pe proximitate, din motive lesne de înțeles.

Kaufland, LIDL, Profi sau Mega Image, ce preferă românii

Profi Rom Food a urcat rapid în clasament, în ceea ce privește retailerii de alimente, până pe trei, devansând Carrefour SA, care coboară pe locul patru. Se pare că magazinele din mediul rural au ajutat gigantul Profi să urce considerabil în acest top.

„După remodelare, am avut vânzări like for like în medie cu 20-30% mai mari. Am avut chiar și cazuri uimitoare de magazine care au plecat de la un like for like negativ și au vândut cu 50% mai mult decât înainte de renovare. Numărul de clienți per magazin a crescut, de asemenea, în medie, cu 40%”, a declarat Andrei Bica, CFO Profi Rom Food, pentru Economica.

Cu toate astea, topul a fost dominat de LIDL și Kaufland, aceste două supermarketuri înregistrând cele mai mari cifre de profit în 2021.

Cu toate că nu sunt la fel de răspândite ca magazinele Profi, cele două, situate pe primele poziții, au particularități aparte. De vreme ce LIDL deține gama sa de produse calitative la un preț accesibil, dar și săptămânile tematice, extrem de apreciate de o anumită nișă de cumpărători, Kaufland excelează la capitolul diversitate, fiind ales, în mare măsură, de cei care vin să umple coșul la sfârșit de lună.

Mega Image se situează, de asemenea, în top 5, însă are un mare dezavantaj: lipsa magazinelor în multe orașe din țară, printre care și în unele mari.