Județul din România care confirmă două cazuri de meningită cu virus West Nile. Pacienții se află în stare gravă

Este alertă sanitară într-un județ din România! Două cazuri de meningită cu virusul West Nile au fost confirmate la Brăila, fiind vorba despre un bărbat de 71 de ani şi o femeie de 86 de ani. Cei doi pacienți se află la ATI, cu o formă severă de boală și evoluţie nefavorabilă, transmit autoritățile locale.

Direcţia de Sănătate Publică Brăila a anunțat Instituţia Prefectului cu privire la două cazuri de meningită cu virus West Nile, confirmate la două persoane din judeţ. Potrivit sursei citate, bolnavii sunt un bărbat (în vârstă de 71 ani), cu domiciliul şi expunerea în localitatea Gropeni, internat în data de 29 august, şi o femeie (în vârstă de 86 ani), cu domiciliul şi expunerea în oraș, internată în data de 30 august.

Pacientul de sex masculin a fost internat în Secţia Medicală a Spitalului Judeţean de Urgenţă, iar bătrâna se află la Secţia de Boli Infecţioase din cadrul aceleiaşi unităţi medicale. Ambii infectați au fost transferaţi în ATI, cu o formă severă de boală, evoluţia lor fiind nefavorabilă.

„Sunt primele două cazuri de meningită cu virusul West Nile confirmate pe raza judeţului nostru în perioada de supraveghere iunie 2022 până în prezent. Imediat ce instituţia Prefectului Judeţul Brăila a fost informată cu privire la aceste două cazuri, am transmis o informare rapidă către toate UAT-urile de pe raza judeţului, odată cu setul de măsuri aplicabile în astfel de cazuri. Am discutat cu autorităţile publice locale despre situaţia înregistrată şi am primit asigurări că se vor aplica măsurile ce se impun.