Jocurile PlayStation Plus au fost dezvăluite: care sunt titlurile pentru luna august

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, Yakuza: Like a Dragon și Little Nightmares alcătuiesc o lună stelară.

Line-up-ul PlayStation Plus de la Sony pentru luna august a fost dezvăluit, sugerând că va fi una dintre cele mai bune luni de jocuri pentru abonații PS5 și PS4 în 2022 de până acum.

După cum a fost dezvăluit prima dată de către utilizatorul billbil-kun pe site-ul Dealabs, cele trei titluri care vor fi disponibile pentru revendicare vor fi Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, Yakuza: Like a Dragon și Little Nightmares – trei jocuri fantastice care merită jucate. Desigur, cel mai bine este să luăm cu ușurință zvonurile, totuși, istoria sugerează că această informație este corectă, de altfel billbil-kun a prezis corect titlurile în fiecare lună din septembrie 2021.

Jocurile lunii

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 este un remake din 2020 al iubitului duo de skateboarding, care a fost dezvoltat și lansat inițial de Neversoft în 1999 și 2000. A devenit cel mai rapid vândut joc din franciză, cu peste un milion de exemplare vândute în cadrul francizei în primele două săptămâni. Are, de asemenea, o coloană sonoră grozavă.

Apoi avem Yakuza: Like a Dragon din 2020, un RPG extrem de popular pe care mulți îl descriu ca fiind unul dintre cele mai bune din ultimul deceniu. Povestea se învârte în jurul lui Ichiban Kasuga, un membru de rang inferior al yakuza, care este închis timp de 18 ani, pentru a fi lăsat în pragul morții de către bărbatul în care avea cea mai mare încredere odată ieșit din pușcărie. Jocul este cunoscut pentru personalitatea sa ciudată, schimbând seria de la formula tradițională de beat-em într-un JRPG tradițional.

În cele din urmă, Little Nightmares este un puzzle-platformer de groază care urmărește călătoria lui Six, o fetiță înfometată care trebuie să scape de Maw, o barcă locuită de ființe monstruoase și întortocheate. A fost lansat pentru prima dată în 2017 și a primit un prequel, Little Nightmares II, anul trecut.

Pentru a rezuma, următoarele jocuri vor fi disponibile pe PS Plus pentru iulie 2022 (inclusiv platforme):

Tony’s Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – PS5 / PS4

Yakuza: Like a Dragon – PS5 / PS4

Mici coșmaruri – PS4

De asemenea, trebuie remarcat faptul că Little Nightmares este disponibil atât pentru cei de pe PS5, cât și pentru PS4 prin compatibilitate cu versiunea anterioară. Mai ai timp să profiți de oferta de jocuri PS Plus din iulie până la 1 august 2022, cu Crash Bandicoot 4: It’s About Time, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan și Arcadegeddon, toate pentru a fi descărcate gratuit pentru abonați.