Istoria Castelului de Lut Valea Zânelor din Sibiu. Cum a luat naștere acest loc de basm

Astăzi vom vorbi despre un loc de basm care a apărut în România încă din anul 2014 și pe care cei mici l-au îndrăgit imediat!

Este vorba de Castelul de Lut Valea Zânelor din Sibiu, ideea genială a doi români care pur și simplu s-au săturat de jobul lor din publicitate. Au decis să își schimbe radical viața, să se mute din București și să își construiască o locuință de vis!

Este vorba despre Gabriela și Răzvan Vasile, ambii născuți și crescuți în Capitală, părinții la acea vreme ai unui băiețel de 6 ani pe nume Sebastian. Aceștia au dorit ca poveștile pe care i le spuneau micuțului să prindă viață și așa s-au pus pe treabă. Hai să aflăm cum a devenit o simplă idee un real peisaj de basm în Sibiu!

Cine sunt Georgiana și Răzvan Vasile

Cei doi lucrau în anul 2004 în producție publicitară, în București. Meseria lor era plăcută dar îi solicita enorm, cei doi reușind aproape zilnic să parcurgă 100 de km prin oraș. Într-o zi s-au oprit din alergat și și-au mărturisit că s-au cam săturat de munca lor. Rutina zilnică și lipsa timpului liber au fost factorii care i-au trezit la realitate.

„Începem de lunea, ne trezim dimineața, plecăm la treabă, seara venim rupți de oboseală acasă, stăm o oră să ne tragem sufletul în curte, după care ne culcăm că a doua zi o luăm de la capăt și tot așa până sâmbăta. Sâmbăta dăm o tură pe la hipermarketuri, facem aprovizionarea, duminica tundem iarba. Și luni o luăm de la capăt. Și de ce stăm noi în orașul acesta de fapt?”, mărturisea Răzvan Vasile în urmă cu doar un an, pentru life.ro.

În plus, o altă întrebare le-a încolțit în gând: „Ce o să fac la 60 de ani?” Și, cum nu se bazau prea mult pe o pensie de la stat, cei doi au făcut tot posibilul ca, din 2004 și până în prezent, visul lor să devină realitate. Pasul uriaș a fost făcut și de dragul fiului lor pe care au vrut să îl crească deoparte de anturajul nepotrivit pe care orașul ar fi putut să i-l ofere. Atunci le-a venit prima oară ideea unui castel de lut în România.

Cei doi locuiesc la 3 km de locația de basm, unde și-au închiriat o cabană în pădure, în zona turistică a localității Porumbacu de sus. În prezent, copilul lor are 15 ani și petrece foarte mult timp în natură. Merge la școală la Sibiu și Răzvan face acum naveta 200 de km, 100 la prânz, 100 seara ca să-l ducă și să-l aducă. „Sincer, nu îi simt cum îi simțeam pe cei 100 pe care îi făceam în București”, a mărturisit bărbatul cu studii de tehnician horticol la bază.

Unde se află Castelul de Lut Valea Zânelor

Castelul desprins din basmele cu pitici este situat la poalele munților Făgăraș, sub vârful Negoiu, al doilea cel mai mare vârf din România. Mai exact, pe Strada Principală 630 Porumbacu De Sus, Sibiu. Este zona de unde se trage mama lui Răzvan, dar și locul unde el și-a petrecut toate vacanțele de vară pe când era copil.

Zona este pitorească, deosebit de frumoasă, cu o întindere vastă de verde și superbă, atât pe timp de vară, cât și pe timp de iarnă. Aici poți face poze, poți servi prânzul pe malul râului și poți cumpăra suveniruri pentru cei dragi. Și, dacă obiectele din magazin vi se par prea scumpe, nu uitați că totul este realizat manual și truda artiștilor merită fiecare leuț.

Din ce este făcut Castelul de Lut Valea Zânelor

Cum mărturisesc chiar Gabriela și Răzvan Vasile, cei doi iubesc natura la nebunie și au dorit ca locația să fie construită sănătos și natural. Au ales o pajiște pe malul râului Porumbacu și, în 2014, au turnat fundația de beton ciclopian de 2 m adâncime. Au continuat apoi cu structura de lemn de 30 cm grosime, pereții de lut de 60 cm grosime, urmând acoperișul de lemn tip șindrilă la care s-au folosit 80.000 de șindrile și 200 kg cuie pentru a le fixa în loc.

Castelul are 2 nivele, 10 camere, fiecare cu intrare individuală, design și formă unică, 2 turnuri și 50 de ferestre. Pereții sunt construiți manual din amestec de lut, paie, apă și nisip, iar turnurile sunt făcute din piatră. Totul este realizat din materiale naturale și asamblate manual, de oameni iscusiți. Ușile, ferestrele din lemn și felinarele din exterior sunt lucrate și ele manual, tot de către meșterii din zonă. La fel au procedat și cu finisajele interioare, paturi, scări, șeminee sau obiecte decorative pe care le puteți vedea în Castelul de Lut Valea Zânelor din Sibiu.

Doi ani de muncă intensă, dar neterminată

După un an de experimentat, de făcut și desfăcut, în 2015 avea finisarea exterioară de basm. La ea s-au folosit tencuială și vopsea de var hidraulic cu proprietăți de sigilare naturală, care lasă peretele să respire, dar nu lasă apa să pătrundă la interior.

Un an mai târziu, în 2016, apare restaurantul din Grădina Zânelor. Clădirea a fost realizată din pietre așezate una peste alta, cu un perete gros de 50 de cm, închegate cu rosturi de chit natural care are la bază varul hidraulic. Finisajele interioare, mesele, scaunele, farfuriile și toate decorațiunile sunt realizate manual, dar aici încă nu se poate servi prânzul sau cina.

Cu toate că locația poate fi vizitată, încă mai este de muncă la ea chiar și în prezent. Unul din impedimentele care a apărut în calea lui Răzvan și a Gabrielei a fost găsirea unui arhitect priceput care să redea fix imaginea din mintea lor. Pentru asta, cei doi soți au schimbat 5 arhitecți și s-au oprit la Ileana Mavrodin, cea care a făcut prima casă de cob din România.

Cât s-a chinuit Răzvan Vasile

În ciuda faptului că locația de basm pare ușor de realizat, munca depusă a fost intensă. Încă este, de fapt, căci castelul mai are mult drum până când va deveni hotelul de vis al soților Vasile.

„Undeva prin 2015 am reușit să avem casa ridicată, acoperită, cu geamuri puse, dar nefinalizată. Abia apoi au început provocările. Am tencuit-o după modul tradițional cu var și nisip, a venit iarna și, castelul neavând jgheaburi și burlane, ploaia și zăpada au bătut pe pereți, apa a înghețat și bineînțeles că a început să se exfolieze tencuiala.

Într-un final am găsit un tehnic foarte bun pe partea de tencuieli și mi-a explicat că cea mai bună soluție, dar și cea mai scumpă, e pe bază de var hidraulic. Dar pentru asta a trebuit să dau totul jos și să o iau de la capăt. Și multe lucruri aici s-au făcut de două ori. Tot timpul am reinvestit, tot timpul am refăcut. Când am considerat că ceva nu este bun, am dat jos și am refăcut și tot așa”, a mărturisit acesta, în urmă cu doar un an.

De ce nu te poți caza aici

Cu toate că scopul final este o locație turistică, unde oamenii să se poată caza, Răzvan susține că mai are de muncă și, când locația va fi pregătită pentru oaspeți, va funcționa cu circuit închis. Motivul este lesne de înțeles: turiștii care au avut acces în singura cameră terminată a locației au tras de obiectele din interior. Acesta este motivul pentru care proprietarii au decis ca, la finalizare, nu oricine să aibă acces la munca lor de peste 18 ani.

„Nu s-a cazat niciodată nimeni aici, cu toate că mulți vin și spun: „Păi cum, că am văzut eu poze pe Facebook?”. Din păcate sunt oameni care fac poze pe nu știu unde și o etichetează „castelul de lut”, ceea ce e o mare greșeală pentru că-i duc pe alții în eroare.

Momentan e deschis doar pentru vizitare, oamenii pot să vină, să-și facă poze, lucru care este posibil de prin 2016. Pentru că oamenii erau curioși și tot veneau, am hotărât ca până dăm drumul la partea de cazare să lăsam oamenii să vină. Ne-am gândit la un moment dat să le îmbinăm, dar, din păcate nu se poate pentru că civilizația lasă puțin de dorit.

Înainte de pandemie aveam o cameră unde se putea intra pentru ca cei interesați să poată vedea peretele de lut și degeaba le spuneam de la intrare că e o singură cameră deschisă, a cărei ușă era larg deschisă, ei trăgeau de toate ușile, doar ca să verifice”, a recunoscut proprietarul.

De ce întârzie lucrările

În ciuda faptului că și Răzvan Vasile își dorește ca ideea lui să fie terminată deja, după 18 ani în care a investit și trudit, meșterii îl țin pe loc. Acesta a mărturisit că lucrările sunt întârziate de constructori, fierari sau tâmplari care promit că vor face anumite lucrări în decurs de o lună, dar ele sunt finalizate abia după 3 luni sau deloc.

„Majoritatea lucrărilor realizate aici sunt handmade și depindem foarte mult de alții, cum ar fi tâmplarul, cum ar fi fierarul, cum ar fi constructorul… Din cauza asta este foarte greu să estimăm când va fi gata. Dacă oamenii ar fi serioși, ar fi super, însă când cineva îți spune că într-o lună îți face produsul X și trec trei și nu e gata…

Iar ca să poți să avansezi, ai nevoie de produsul X ca să poți să faci produsul Y și tot așa. Și atunci mi-e imposibil să dau un orizont de timp”, spune cu tristețe Răzvan.

Cât costă un bilet la Castelul de Lut Valea Zânelor

Cine dorește să viziteze locația de basm trebuie să știe dinainte că se pot vedea doar câteva locații. Căsuțele sunt închise cu lacătul pentru a preveni stricarea interiorului de către turiștii mult prea curioși. Un bilet costă 15 lei de persoană, copiii sub 3 ani beneficiază de gratuitate și parcarea este gratuită. Restaurantul din zonă vă poate oferi răcoritoare cu prețuri cuprinse între 6 lei și 15 lei.

Dacă ai un eveniment major în viața ta, ca un botez sau nuntă și dorești poze desprinse din basme, aici poți realiza o ședință foto programată în prealabil, după ce iei legătura cu cei doi proprietari. Prețul este unul modic, de doar 200 de lei, dar amintirile pe care le vei avea vor fi neprețuite!