Înșelată, abandonată, lăsată singură cu un copil de „craiul” vremurilor trecute. Drama Olgăi Tudorache, marea actriță a României

Olga Tudorache, una dintre cele mai mari actrițe ale României, s-a născut la 11 octombrie 1929, în Oituz, Bacău. Olga Tudorache a fost fiica lui Eusebiu Tudorache, pilot, decedat la 33 de ani, într-un accident de aviație.

Olga Tudorache a absolvit, în anul 1951, Institutul de Teatru din București, iar în septembrie, în același an, a fost angajată la Teatrul Tineretului din București, unde și-a desfășurat vasta activitate neîntrerupt până în 1966, când teatrul a fuzionat cu Teatrul Nottara.

Talentata actriță a primit Ordinul național „Steaua României” în grad de Mare Ofițer (1 decembrie 2000) „pentru realizări artistice remarcabile și pentru promovarea culturii, de Ziua Națională a României”,

Ea a fost căsătorită cu Cristea Avram, unul dintre cei mai apreciați actori români, din toate timpurile, despre care am scris chiar aici mai multe detalii. Acesta era recunoscut pentru șarmul care îl făcea irezistibil pentru reprezentantele sexului frumos, iar cei mai „afemeiați” actori ai timpurilor cu pricina ar fi putut să ia lecții de la acesta. Cristea Avram a înșelat-o pe actriță, imediat după ce a ajuns să joace cu actori din Franța. Actrița Marina Vlady a „prins drag de el”, însă și el, de ea.

În cel mai scurt timp, între cei doi s-a înfiripat o poveste de dragoste care, dacă nu conținea și al treilea element, poate că ar fi putut să fie una foarte frumoasă. Partea cu adevărat dramatică a acestei povești de dragoste este că, în România, Cristea Avram a lăsat în urmă o soție îndurerată, pe celebra actriță Olga Tudorache, însă și pe fiul pe care cei doi îl aveau împreună, Alexandru.

Talentata actriță și-a dedicat întreaga viață teatrului și fiului ei, stabilit acum în America. Un moment dureros, dar extrem de special, din cariera actriței a venit în 2012, când marea actriţă a suferit un accident vascular şi a trebuit să fie transportată la spital. Publicul său a rămas în sală şi a aplaudat-o zeci de minute, în semn de susţinere. Avea 83 de ani la acea vreme.

Mai exact, imaginea era următoarea: o sală de teatru în care lumea aplaudă puternic timp de 20 de minute, când pe scenă nu mai e niciun actor. Scena se întâmpla în mijlocul spectacolului în care juca Olga, atunci când i s-a făcut rău. Spectatorii și-au arătat sprijin moral, în Teatrul Metropolis, într-o seară de aprilie, în 2012, în timpul spectacolului „Peşte cu mazăre“ de Ana-Maria Bamberger, în regia Olgăi Tudorache.

În mod sfășietor, Olga a suferit un accident vascular cerebral grav în faţa publicului. Şi-a uitat replica şi şi-a întrebat partenera de scenă: „Cine eşti?“, „Unde suntem?“.

„Eu încercam să-mi dau seama în ce situaţie e. Am crezut, pe moment, că a uitat textul, am încercat să improvizez, am văzut că, într-adevăr, se întâmpla ceva. Cei din culise au chemat salvarea imediat. Ne-am cerut scuze şi am ieşit… Ce m-a impresionat atunci e că acel public – care ar fi trebuit să se simtă frustrat că nu a văzut spectacolul până la capăt, că plătise biletele – a înţeles că i s-a făcut rău doamnei Olga şi a aplaudat timp de 20 de minute. Ea era deja la spital şi publicul încă mai aplauda“, povestea actriţa Tamara Creţulescu în emisiunea „Interviuri (ne)convenţionale“ de la Canal 33.