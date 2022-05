Incident pe aeroportul Otopeni. Piloții unui zbor București-Paris au întrerupt decolarea

Incident neașteptat pe aeroportul Otopeni. Piloții unei curse Air France care urmau să zboare pe ruta Bucureşti-Paris au întrerupt decolarea și ulterior au oprit avionul pe calea de rulare.

Alertă pe Otopeni. Ce s-a întâmplat cu o cursă Air France

La doar un sfert de oră pe calea de rulare, avionul Airbus A320 (F-HEPA) care trebuia să facă o cursă Air France AF1889 București OTP – Paris CDG s-a întors la pe platforma de parcare a aeroportului Henri Coandă.

Momentan, nu se cunosc detalii cu privire la motivul pentru care pilotii au luat aceasta decizie. Zborul a avut întârziere de 2 ore si 30 de minute. Cursa AF1889 avea decolarea programată din Bucureşti la 14:25 şi aterizarea la Paris la 16:35.

Aglomerație de nedescris, pe Otopeni.Coadă imensă din cauza fluxului mare de persoane

Mai sunt câteva săptămâni până când românii vor lua cu asalt aeroportul Otopeni, pentru a merge în vacanță. În urmă cu un an, ”Henri Coandă” a fost asaltat de turiști. Coada era cu atât mai mare, cu cât românii trebuiau să verifice documentele sanitare.

„Atâta timp cât lista este actualizată zilnic, de exemplu Spania și Portugalia au intrat de la o zi la alta în zona galbenă, pentru noi e foarte greu să deschidem fluxuri noi, pentru că nu există medici DSP care să vină în momentele de vârf. E o situație punctuală, în anumite intervale, când sunt programate mai multe curse. Am început în martie cu 3 medici. Am avut perioade și cu 9-10. Azi am avut 6.

Citește și: Alertă cu bombă pe Aeroportul Otopeni. Trupele antitero verifică bagajele călătorilor

Timpul mediu de așteptare a fost azi de 40 de minute. Problema este că o parte din pasageri vin fără formularele DSP completate. Le-am pus la dispoziție imprimante, le dăm pixuri. Dar asta a fost rugămintea noastră, pasagerii să consulte condiții de călătorie. E mai ușor să vii cu documentele pregătite, timpul e mult mai scurt petrecut în fața unui medic”, a precizat Cosmin Peșteșan, directorul general al CNAB.

Citește și: Vicepreședintele SUA, Kamala Harris, a sosit în România. Oficialul va avea discuții cu Klaus Iohannis și va vizita refugiații ucraineni