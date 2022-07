Presa rusă notează că mai mulți turiști s-au luat la bătaie într-un hotel din stațiunea celebră Alanya (Turcia). Incidentul s-a petrecut miercuri, 13 iulie, scrie cotidianul polonez Wiadomosci. Portalul rusesc de turism TourDom confirmă evenimentul. Motivul disputei ar fi fost războiul dus de Vladimir Putin în Ucraina.

Un grup de polonezi a bătut turiștii ruși în orașul Alanya de pe Riviera Turciei. Incidentul s-a petrecut într-unul dintre hotelurile stațiunii de la Marea Mediterană.

Atacul a avut loc la hotelul Quattro Beach Spa and Resort din Alanya, unde, potrivit unor surse, un grup de patru polonezi a atacat doi cetățeni ruși chiar în restaurant. Anterior, turiștii polonezi băuseră alcool cu rușii. Dar atmosfera de petrecere s-a stricat pe măsură ce conversația s-a îndreptat către „subiecte politice”. Cetățenii din patria lui Putin ar fi refuzat să vorbească despre războiul din Ucraina şi să-şi dezvăluie opiniile cu privire la ororile comise de armata rusă. Acesta ar fi fost motivul atacului.

Potrivit jurnaliștilor ruși, angajații hotelului nu au sunat la poliție și nici nu au intervenit. Martorii au alertat autoritățile, dar până la sosirea oamenilor legii, agresorii au părăsit clădirea. De asemenea, presa rusă semnalează că bărbatului nu i s-a acordat primul ajutor, ci a fost dus la o secție de poliție, plasat într-o celulă și obligat să mărturisească că a provocat agresiunea prin insultarea oaspeților. În conținutul postării de pe internet se mai spune că turistului rus i-a fost refuzat contactul cu ambasada și avocații.

