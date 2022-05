Începe o nouă sesiune de înscriere în programele „Rabla” și „Rabla Plus” 2022. Care este noutatea

O nouă sesiune de înscriere în programele Rabla şi Rabla Plus începe vineri, 13 mai. Noutatea din acest an este că pot aplica atât instituţiile publice, cât şi cele administrativ-teritoriale.Potrivit Administrației Fondului pentru Mediu, au fost alocate, pentru Programul Rabla – persoane fizice, suma de 335 de milioane de lei și pentru persoane juridice, 123 de milioane de lei.

„Pe data de 13 mai se va lansa noua sesiune Rabla. Am făcut o reaşezare a bugetelor ţinând cont de cererea şi nevoia pieţei pentru un număr cât mai mare de autovehicule electrice. Am alocat pentru Programul Rabla – persoane fizice suma de 335 de milioane de lei, pentru persoane juridice suma de 123 de milioane de lei şi, pentru prima dată, instituţiile publice şi unităţile administrativ-teritoriale vor avea o axă de finanţare doar a lor, a cărei alocare va fi de 50 de milioane de lei. De asemenea, pentru Programul Rabla Plus persoane fizice am alocat 262 de milioane de lei, pentru persoanele juridice 190 de milioane de lei, iar instituţiile publice vor avea, de asemenea, 100 de milioane de lei alocate numai în această sesiune”, a declarat Laurenţiu-Adrian Neculaescu, directorul Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM).