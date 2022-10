Încă un furnizor de energie de energie din România ”stinge becul”: ce se întâmplă cu clienții

Numărul furnizorilor de energie electrică și gaze naturale din România este foarte mare, dar se va micșora brusc în următoarea perioadă, din cauza faptului că mulți vor intra în faliment. Încă unul tocmai a fost adăugat la listă.

În ziua de azi, indiferent cât de dificilă este situația financiară a românilor, din cauza facturilor la energie electrică și gaze naturale, problemele cu banii ale furnizorilor și distribuitorilor sunt și mai complicate. Nu de alta, dar statul român întârzie să achită diferențele de plafonare, iar din cauza schimbărilor legislative de pe o zi pe alta, furnizorii întârzie să emită facturile. Din acest motiv, Megaconstruct, un furnizor cu aproximativ 23.000 de clienți și-a anunțat clienții că nu va mai putea să prelungească contractele clienților.

Anunțul Megaconstruct SA, ce se întâmplă cu clienții ”rămași în aer”

Niciun român care rămâne fără furnizor nu va suferi întreruperi de energie electrică sau gaze naturale. În schimb, va fi automat transferat la un furnizor de ultimă instanță. La momentul de față, pe partea de gaze naturale, este vorba de OMV Petrom. Ca referință Megaconstruct, compania care se pregătește să stingă becul este controlată de o companie din Austria, VVK Energie und Gasholding Gmbh.

”NOTIFICARE

Prin care va aducem la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 3 din Contractul de vânzare-cumparare gaze naturale nr. (…) incheiat intre parti, intentia de incetare a contractului mentionat anterior prin ajungerea la termen la data de 30.09.2022, data de la care acesta urmeaza sa nu isi mai produca efectele.

In consecinta, incepand cu data de 01.10.2022 societatea noastra nu va mai presta servicii de furnizare gaze naturale catre locul dumneavoastra de consum, fiind necesar sa incheiati un nou contract de furnizare a gazelor naturale in regim concurential cu orice furnizor de gaze naturale.

Pentru ofertele disponibile in piata va recomandam consultarea comparatorului pus la dispozitie de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, accesand linkul:

https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-oferte-tip-de-furnizare-a-gn

In situatia in care pana la data de incetare a actualului contract de furnizare nu veti opta pentru incheierea unui nou contract, furnizarea gazelor naturale la locul de consum va fi asigurata in continuare de catre Furnizorul de Ultima Instanta desemnat de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, in conditii reglementate.

Asigurandu-va de intreaga noastra consideratie, va multumim pentru buna colaborare si va stam la dispozitie pentru orice informatii suplimentare, pe care le considerati necesare la adresa de email: contractefurnizare@megaconstruct.ro.

Cu stima,

MEGACONSTRUCT S.A.”