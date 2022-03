Imaginea care arată drama unei națiuni: tată și fiu, în gară, luându-și rămas bun de la familia care fuge din calea razboiului

O imagine cu un impact emoțional ieșit din comun a fost publicată pe Twitter. În această fotografie putem vedea drama prin care trec cetățenii Ucrainei, în contextul războiului pe care Vladimir Putin îl duce împotriva lor.

Mikhail Khodorkovsky a publicat, recent, pe Twitter, o fotografie sfâșietoare în care putem vedea, „fără perdea”, efectele devastatoare ale unui război pe care ucrainenii nu l-au cerut.

„La punctul de evacuare, în gară, din Kyiv spre Lviv. Ei nu știu dacă vor mai avea ocazia să se revadă vreodată… Yaroslav, în vârstă de 23 de ani, și tatăl său, Volodimir, în vârstă de 61 de ani, imediat după despărțirea de familia lor: mamă, soție și trei copii”, a scris Mikhail Khodorkovsky, alăturat fotografiei realizate de agenția Reuters.

Imediat după ce a fost publicată pe Twitter, imaginea cu pricina a primit mii de retweet-uri, mențiuni, dar și comentarii, majoritatea utilizatorilor declarând că fotografia emană extrem de multă durere și deznădejde.

At the evacuation train from Kyiv to Lviv

They really don’t know if they’ll ever see them again…

Yaroslav (23) and his father Volodymyr (61), shortly after saying goodbye and seing the departing train with their loved ones: mother, wife and three children

📷 @reuterspictures pic.twitter.com/1cx0L3x6IF

— Mikhail Khodorkovsky (English) (@mbk_center) March 11, 2022