Google forțează închiderea aplicației YouTube Vanced: de ce, care este motivul

Vanced este o aplicație YouTube populară pentru Android.

Populara aplicație YouTube Vanced este întreruptă, după o amenințare legală din partea Google. Creatorii lui Vanced au dezvăluit că proiectul va fi închis în zilele următoare, urmând ca linkurile de descărcare să fie eliminate. Deși aplicația va continua să funcționeze pentru oricine o are instalată în prezent pe Android, fără actualizări viitoare, este probabil să înceteze să funcționeze la un moment dat în curând. Proprietarii Vanced spun că au fost nevoiți să întrerupă proiectul „din motive legale”.

Google a trimis recent proprietarilor Vanced o scrisoare de încetare și renunțare, care i-a forțat pe dezvoltatori să înceteze distribuirea și dezvoltarea aplicației. „Ni s-a cerut să eliminăm toate referințele la „YouTube”, să schimbăm sigla și să eliminăm toate linkurile legate de produsele YouTube”, spune un administrator din echipa Vanced într-un mesaj postat pe Discord.

Vanced has been discontinued. In the coming days, the download links on the website will be taken down. We know this is not something you wanted to hear but it’s something we need to do. Thank you all for supporting us over the years.

— Vanced Official (@YTVanced) March 13, 2022