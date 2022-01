Google a făcut o achiziție de milioane de dolari: ce înseamnă asta pentru securitatea ta

Google a cumpărat, pentru suma colosală de cinci sute de milioane de dolari, startup-ul israelian Siemplify.

Siemplify este o companie ce dezvoltă un sistem de operare pentru operațiunile de securitate cloud, care gestionează funcțiile end to end. Are aproximativ două sute de angajați în Israel, SUA și Marea Britanie.

Încălcările securității cibernetice sunt la un nivel ridicat și, prin urmare, orice companie serioasă în ceea ce privește extinderea credibilității și a afacerilor în IT-ul întreprinderilor trebuie să continue să investească în abordarea acesteia.

Google vrea să sporească securitatea

În acest scop, Google începe noul an prin intensificarea operațiunilor sale în domeniul securității bazate pe cloud, conform TechCrunch. Astfel, gigantul tech a confirmat că a achiziționat Siemplify, o companie startup de securitate cibernetică specializată în servicii de securitate end-to-end pentru întreprinderi, denumite în mod obișnuit servicii de orchestrare, automatizare și răspuns de securitate (SOAR).

Achiziția s-a zvonit în rapoartele anterioare din presa israeliană, iar acum Google și CEO-ul și co-fondatorul Siemplify, Amos Stern, au confirmat amândoi că au bătut palma, menționând că Siemplify va fi integrat în Google Cloud Platform și în special în funcționarea sa Chronicle.

Siemplify a strâns 58 de milioane de dolari în total, ultima estimare fiind în mai 2019. Investitorii au inclus Georgian, 83North, Jump Capital și G20 Ventures, precum și o serie de persoane. Deși Siemplify își are sediul central acum la New York, compania a fost fondată și are încă operațiuni de cercetare și dezvoltare în Israel, ceea ce ar face prima achiziție cibernetică a Google din această țară.

Achiziția Google vine într-un moment critic în lumea securității cibernetice. Imaginea de ansamblu este că breșele de securitate nu arată niciun semn de atenuare, o situație care este propulsată de abordări din ce în ce mai sofisticate din partea hackerilor rău intenționați. Și o țintă din ce în ce mai tentantă, deoarece organizațiile și consumatorii aduc din ce în ce mai mult din infrastructura și activitățile de zi cu zi online și în cloud.