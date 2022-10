Un expert rus în armament a fost surprins în direct la televizor recunoscând din greșeală că Kremlinul recurge la drone iraniene pentru a ataca Ucraina, în ciuda faptului că le vopsește pentru a pretinde că sunt de fabricație locală.

Ruslan Pukhov nu și-a dat seama că era conectat la un microfon în direct înainte de începerea emisiunii de chat de miercuri seara, când le-a cerut prezentatorilor să nu se refere la dronele rusești ca fiind iraniene.

Kremlinul a negat că roiurile de drone care au ucis patru persoane în atacul de luni de la Kiev au fost fabricate în Iran, insistând că au fost folosite echipamente rusești.

Dar, deși dronele au fost redenumite în limba rusă „Geranium-2”, se recunoaște pe scară largă că sunt drone iraniene Shahed-136 revopsite, cumpărate atunci când Vladimir Putin, liderul Rusiei, a călătorit la Teheran în iulie.

Ruslan Puhkov, Russian defence analyst, was asked to speak about the change in global markets on Russian state TV. Believing the interview hasn’t started yet, he brought up Iranian drones and asked to not announce they were Iranian because the authorities did not admit it. pic.twitter.com/4ILDGKuSM8

— Dmitri (@wartranslated) October 20, 2022