Furnizorii de energie au ajuns la fundul sacului: vor avea nevoie de împrumuturi la bănci

Nu doar consumatorii se confruntă în această perioadă cu probleme financiare. Furnizorii de energie electrică și gaze naturale traversează, la rândul lor, o perioadă dificilă din punct de vedere economic.

Una dintre cele mai dificile situații aparține Electrica Furnizare, parte a grupului Electrica SA, unde acționar principal este statul român, cu 48,8% din acțiuni.

Furnizorii se vor împrumuta la bănci

Conform informațiilor profit.ro, compania se vede nevoită „să contracteze anul acesta împrumuturi bancare suplimentare pe termen scurt pentru finanțarea activității curente în valoare de până la 1,5 miliarde lei, pentru care are nevoie de garanția companiei-mamă, întrucât suma menționată este mai mare decât valoarea contabilă totală a activelor Electrica Furnizare la 31 decembrie 2021, cifrată la sub 1,4 miliarde lei, iar grupul Electrica SA are rating corporativ de nivel BBB de la agenția Fitch Ratings, astfel că garanția sa este de natură să reducă costurile de finanțare ale subsidiarei de furnizare”.

Între timp, pentru consumatorii români, de la 1 februarie au intrat în vigoare noi măsuri de sprijin adoptate de stat, pentru a-i ajuta să depășească mai ușor scumpirile de pe piețele de energie.

„Pentru populatie nimeni nu va plati mai mult de 0,80 bani pe kwh (n.a corect este 0,80 lei/kwh) pentru energie energie electrică și 0,31 bani (n.a corect este 0,31 lei/kwh) pentru kwh pentru gaze naturale indiferent de consum. Pentru consumatorii casnici cu un consum de până la 500 kwh energie electrică sau 300 metri cubi gaze naturale se va plăti 0,68 de bani pentru kWh la energia electrică și circa 0,22 bani pentru gaze naturale cu toate taxele incluse. Pentru consumatorii non casnici, IMM-uri și industria alimentară vom plafona prețurile la 1 leu pe kwh energie electrică și 0,37 bani kwh la gaze naturale. Am finalizat acest set de noi măsuri care se va aplica pentru lunile februarie si martie”, a explicat premierul Nicolae Ciucă.

„Avem banii în buget. Pe măsură ce solicitările de plată vor veni… Nimeni nu-şi doreşte să blocheze sistemul energetic naţional şi partea de furnizare, dar ne dorim de partea cealaltă a mesei, a furnizorilor, să întocmească facturile corespunzător, în aşa fel încât să existe şi confortul din partea salariaţilor Ministerului Energiei că certifică nişte plăţi în baza unor facturi emise corect. Îi asigur pe toţi furnizorii că nu vor avea restanţe la plată când situaţiile de plată sunt întocmite conform legii”, a subliniat, la rândul său, ministrul Energiei, Virgil Popescu.