FOTO SUA prezintă noua „armă” dotată cu bombe nucleare. Bombardierul invizibil dă fiori Rusiei

Armata SUA se pregătește să primească bombardierul care se estimează că va transmite un șoc în lumea aviației militare. B-21 Raider este un aparat intercontinental total invizibil pentru radarele inamice, capabil să transporte o cantitate mare de arme convenționale și termonucleare. Totodată, poate să lovească oriunde în lume.

B-21 Raider este bombardierul invizibil dotat cu arme nucleare

Forțele aeriene americane vor primi cel puțin 100 de astfel de aparate de generație nouă, pentru care Pentagonul va plăti peste 203 miliarde de dolari. Suma uriașă include și costurile de exploatare pe trei decenii. Prețul estimat al unui bombardier invizibil este de 670 de milioane de dolari.

B-21 Raider urmează să fie lansat public la începutul lunii decembrie, într-o prezentare a Forțelor Aeriene ale Statelor Unite și a companiei Northrop Grumman, care a construit acest avion de ultimă generație.

„Oferim luptătorilor americani o aeronavă avansată, care este o combinație de rază de acțiune, sarcină utilă și capacitate de supraviețuire. B-21 Raider va fi capabil să pătrundă în cele mai dure apărări, cu lovituri de precizie oriunde în lume. B-21 este viitorul descurajării”, notează producătorul pe site-ul său.

Avionul de ultimă generație are forma unei aripi zburătoare

Noul bombardier va înlocui treptat aparatele actuale ale armatei SUA, de tipul B-1B Lancer și B-2 Spirit. Aeronava are forma unei aripi zburătoare, iar performanțele sale urmează să depășească tot ce are acum în dotare aviația militară americană în materie de tehnică de bombardament. În plus, flota de B-21 Raider va fi mult mai mare decât cea de aparate B-2, alcătuită din 21 de avioane.

Aparatul poate transporta tone de bombe

Deocamdată, US Air Force și producătorul său, Northrop Grumman, nu au făcut publice performanțele noului bombardier, dar, potrivit oficialilor americani, acestea sunt net superioare predecesorului B-2 Spirit.

Avionul de ultimă generație are o viteză maximă de cel puțin Mach 0,95 și poate transporta cel puțin 23 de tone de bombe depozitate în compartimente interne. Raza de acțiune a lui B-21 Raider este estimată la cel puțin 11.000 de kilometri, iar plafonul maxim de zbor, la cel puțin 15.000 de metri. Bombardierul invizibil american va fi condus, cel mai probabil, de doi piloți.

În comparație, cel mai modern bombardier strategic rusesc Tu-160M2 are o rază de acțiune de 7.300 kilometri și o sarcină utilă de 45 de tone.