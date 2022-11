FOTO Scafandrii cultivă legume în sere subacvatice: ce este „Grădina lui Nemo”

Bine ați venit la „Grădina lui Nemo”, o grădină subacvatică suprarealistă – și frumoasă – în largul coastei de nord-vest a Italiei. Iată la ce ajută aceste sere subacvatice.

Acolo, relatează National Geographic, plantele terestre sunt cultivate în sere de plastic scufundate, numite „biosfere”, care pot fi văzute strălucind de la suprafață. Și trebuie să spunem: imaginile acestor ciudățenii din plastic, pline de ierburi sunt absolut uimitoare.

An Italian project, known as Nemo’s Garden, is testing the viability of underwater greenhouses https://t.co/Y1PQDM4p3Z

— National Geographic (@NatGeo) November 10, 2022