FOTO Putin pregătește noi atacuri masive în Ucraina. Ce se vede din satelit, imaginile dau fiori

Rusia pregătește noi bombardamente masive cu rachete asupra orașelor ucrainene, potrivit imaginilor din satelit ale mai multor baze aeriene rusești. De altfel, infrastructura ucraineană este grav afectată de ultimele atacuri aeriene. În tranșee, luptele s-au potolit în mai toate regiuni ale frontului, în afară de regiunea Donețk.

Analiștii militari avertizează că Rusia se pregătește pentru un „atac iminent la scară largă” asupra Ucrainei, după ce zeci de bombardiere și rachete de croazieră au fost văzute cum se adună într-o bază aeriană cheie. Imaginile din satelit publicate de Maxar Technologies, cu sediul în SUA, arată o acumulare de două duzini de bombardiere cu rază lungă de acțiune Tu-95 și Tu-160 la baza aeriană Engels-2 din regiunea Saratov, la 700 km de granița dintre Rusia și Ucraina.

📍Russia is preparing for a new massive strike: the Engels-2 airfield is on high alert

Two dozen Tu-95 and Tu-160 long-range bombers were spotted. Fuel tanks, ammo crates, vehicles and repair materials can also be spotted. pic.twitter.com/nbTWazLsM9

— Ukraine-Russia war (@UkraineRussia2) December 1, 2022