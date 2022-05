Fetița de 5 ani cu transplant hepatic, operată din nou la Fundeni. Starea ei este critică

Fetiţa de cinci ani, transplantată hepatic la Institutul Clinic Fundeni din Capitală, are noi probleme de sănătate. Aceasta a fost operată din nou de medici și acum se află la terapie intensivă, a anunțat instituţia medicală. Potrivit doctorilor, după o perioadă cu evoluţie favorabilă, starea clinică a copilei a suferit agravare progresivă în ultimele trei zile.

Copila cu boala Wilson, care a fost supusă unui transplant de ficat, este în stare critică, au precizat reprezentanții Institutului Clinic Fundeni. În cursul zilei de luni, 16 mai, medicii au reintervenit chirurgical, identificându-se complicaţii ale anastomozei biliare, care au fost corectate. În acest moment, starea micuței este critică, necesitând măsuri susţinute de terapie intensivă.

Transplantul hepatic a fost realizat la Institutul Clinic Fundeni. Echipa chirurgicală şi de îngrijire a fost compusă din specialişti ai unității medicale și de la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu. Ficatul i-a aparținut unui tânăr de 17 ani. Micuța pacientă ajunsese într-o stare de insuficiență hepatică acută, ce necesita transplant de urgență.

Salvarea fetiței a venit de la adolescentul aflat în moarte cerebrală. Părinții lui au acceptat să-i doneze organele, astfel că ficatul a fost împărțit în două. Lobul stâng a ajuns la copila de 5 ani și cel drept a salvat viața unui adult. De asemenea, inima băiatului bate acum în pieptul unei fete de 16 ani din Giurgiu, care suferea de insuficiență cardiacă în stadiu avansat.

Părinții Rebecăi, copila care a fost supusă transplantului de ficat, au povestit cum a debutat boala Wilson și calvarul prin care au trecut în tot acest timp.

„Dintr-odată a prezentat dureri abdominale, urina mai închisă la culoare, a vomat o dată acasă. Când am ajuns la spital, în apropiere de orașul nostru, ni s-a spus că are hepatită A, a zis că o să treacă repede, se tratează, nu e nimic grav. Majoritatea copiilor o fac la vârsta asta. Nu a răspuns la tratament, starea ei s-a mai agravat pe parcurs. De ieri (vineri – n.r.) am aflat că are boala Wilson, nu știam. A zis că e ceva genetic, nu știm dacă noi o avem, urmează să ne testăm. Este foarte greu, este dureros, știind că copilul tău urmează să fie operat – și nu e o operație ușoară, este foarte grea, o recuperare foarte grea”, a declarat mama fetiței, pentru Digi24, înainte de intervenția chirurgicală de la Fundeni.