Fenomenul meteorologic neobișnuit, petrecut în această țară: ce sunt “clătitele înghețate”

Arătând un pic ca un grup de clătite înghețate, aceste forme ciudate au apărut pe râul Bladnock, din Scoția, după o scădere bruscă a temperaturilor în Marea Britanie în această lună. Iată ce se întâmplă cu fenomenul meteorologic neobișnuit.

Managerul de proiect al Scottish Invasive Species Initiative (SISI), Callum Sinclair, a surprins imaginile acestor discuri ciudate pe 9 decembrie, distribuindu-le pe Twitter, împreună cu un videoclip cu ele plutind peste râul înghețat.

Recentul frig din Marea Britanie a făcut ca cea mai mare parte a țării să se confrunte cu condiții sub îngheț, 12 decembrie fiind cea mai rece zi din Marea Britanie, din 2010 încoace. Cea mai scăzută temperatură a fost de -17,3 grade Celsius în Braemar, Scoția.

Se crede că scăderea bruscă a temperaturii a provocat fenomenul neobișnuit, iar rapoartele despre observări similare pe un râu de lângă Glasgow și în Lake District, nord-vestul Angliei, sugerează că formațiunile ar putea avea loc și în alte părți ale Regatului Unit.

Cu fiecare disc care crește între 20 și 200 de centimetri, acest fenomen ciudat este rar întâlnit în Marea Britanie. “Clătitele de gheață” se formează de obicei în Marea Baltică și în jurul Antarcticii, dar uneori pot fi găsite plutind pe marile lacuri din SUA și Canada.

Project Manager Callum came across this rare phenomenon on the River Bladnoch in Galloway on Friday. ‘Ice pancakes’ are unusual in Scotland and most commonly found in Canada, the US, around Antarctica and in the Baltic sea. Specific conditions are required to create them. 1/2 pic.twitter.com/iCFOWYPkm4

— Scottish Invasive Species Initiative (@SISI_project) December 13, 2022