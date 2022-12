Fără „origini sănătoase”, dar iubit de români, moare pe scenă sub privirile soției. Emil Hossu mai avea să spună doar atât la final: „Te iubesc!”

Emil Hossu a fost unul dintre cei mai iubiți actori români, iar în ciuda vieții tumultoase, acesta a murit pe scenă, sub privirile soției sale, în timpul unor repetiții.

Emil Hossu se năștea în data de 24 noiembrie 1941 la Ocna Sibiului. Înainte de a păși pe scenele românești, copilăria acestuia a fost presărată cu multe greutăți. Atunci când Transilvania de Nord era cedată Ungariei, familia sa decide să se mute în Cluj.

Tatăl lui Emil, alături de întreaga sa familie, sunt deportați într-un lagăr nazist din Germania în data de 23 august 1945, acolo unde petrec un an și trei luni. La acea vreme, iubitul actor avea doar patru ani, acesta fiind unele dintre cele mai grele momente, după cum chiar el povestea.

„Aveam doar 4 ani. Am stat un an şi trei luni în Germania în lagărul diplomaţilor, cu sârmă ghimpată, cu santinelă, domiciliu forţat. Am trecut prin momente grele, cum ar fi traversarea unor gări în vagoane de vite, chiar cu puţin timp înainte de bine cunoscutul bombardament de la Dresda. Ţin minte, pentru că povestea aceasta era mereu amintită de ai mei. Deşi aş fi avut motive de supărare, am vrut totuşi să fac această profesie şi am jucat de toate”, povestea Emil Hossu.