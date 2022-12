Explozie uriașă în Rusia, la conducta care trimite gaze către Ucraina și Europa VIDEO

O secțiune a gazoductului rus Urgenoi-Pomary-Uzhhorod a fost închisă, marți, 20 decembrie, după ce a fost raportată o explozie uriașă. Conducta, care pleacă din nord-vestul Siberiei (Rusia) și trece prin Ucraina, a fost secționată în zona Chuvashia (vestul țării), a anunțat postul de știri RBC, citând oficiali locali.

Autoritățile au precizat că o persoană a fost rănită și că fluxul de gaz prin secțiunea de conductă a fost întrerupt. Imaginile apărute pe rețelele sociale, și împărtășite de corespondentul Reuters, Felix Light, arată flăcările masive și coloanele de fum ce se ridică spre cer. Conducta, care aduce gaz în Europa din Rusia, a fost construită în anii 1980, notează Sky News.

O explozie a spart conducta Urengoi-Pomary-Uzhhorod, care transportă gaze din Rusia către Ucraina și Europa. Ministerul regional de urgență din Republica Ciuvaș, unde a avut loc deflagrația, a primit un apel despre un incendiu la o conductă de gaze, fără a o denumi.

Urengoy–Pomary–Uzhhorod (numită și Conducta Transsiberiană) este una dintre principalele conducte de export de gaze naturale ale Rusiei, parțial deținută și operată de Ucraina.

Autoritățile ruse au raportat că explozia s-a produs la conducta de gaze de lângă orașul Kazan, oficialii locali confirmând că o persoană a fost rănită. Urengoy–Pomary–Uzhhorod mai fusese avariată de două ori în 2014, la scurt timp după anexarea Crimeei de către Moscova, guvernul marcând evenimentele drept „atacuri teroriste”.

Secțiunea care a explodat azi trece de la zăcământul de gaze Urengoy din Siberia prin uzinele de compresoare din Pomar, Mari El până la Ujhorod (vestul Ucrainei). De acolo, gazele naturale sunt transportate în țările centrul și vestul Europei.

A big blast reported today in Russia’s Chuvashia, on a section of the Urengoi-Pomary-Uzhhorod pipeline, which carries gas exports from Russia to Ukraine & Europe. Crazy footage from local Telegram channels: pic.twitter.com/xttTYqCkFM

— Felix Light (@felix_light) December 20, 2022