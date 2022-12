Explozie pe un aerodrom din Rusia. Trei oameni au murit. Momentul în care o cisternă ia foc

Trei persoane au fost ucise și șase rănite luni după ce o cisternă de combustibil a explodat pe un aerodrom rusesc din apropierea orașului Riazan, la sud-est de Moscova, a anunțat agenția de presă RIA Novosti.

În presupusele imagini ale exploziei, două mingi de foc mari pot fi văzute de la distanță luminând cerul nopții.

Până în prezent nu au apărut alte detalii, deși urmează o serie de presupuse atacuri în interiorul Rusiei despre care se crede că ar fi fost efectuate de Ucraina, scrie TheTelegraph.

Săptămâna trecută, un incendiu uriaș a distrus un depozit de petrol din regiunea rusă Briansk, în apropiere de granița cu Ucraina, în urma unui presupus atac cu drone. Guvernatorul nu a spus ce a provocat incendiul, dar ziarul pro-Kremlin Izvestia a relatat că acesta a fost cauzat de o muniție neidentificată lansată de o dronă.

Ucraina nu a revendicat responsabilitatea pentru explozia de la Riazan.

Three people died as a result of an explosion at a military airfield near #Ryazan, #Russia. pic.twitter.com/MvyG7AYunJ

— NEXTA (@nexta_tv) December 5, 2022