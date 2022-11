FOTO Explozie mare în Rusia. Autoritățile sunt în alertă maximă

O explozie puternică s-a produs în orașul Chelyabinsk din estul Munților Ural (Rusia), iar autoritățile sunt în alertă în aceste momente. Potrivit NEXTA, salvatorii au plecat spre Novosineglazovo, în zona unei cariere de piatră spartă. Informațiile sunt în curs de actualizare, a comunicat serviciul de presă al Ministerului pentru Situații de Urgență.

În urmă cu 10 zile, o explozie enormă a lovit una dintre marile conducte de gaze ale Rusiei, trimițând flăcări și fum în aer și provocând temeri că ar fi un atac de răzbunare pentru invazia continuă a Ucrainei de către Vladimir Putin. Mingea de foc a fost vizibilă de la mare depărtare, a relatat presa britanică. Incendiul a avut loc lângă Sankt Petersburg, al doilea oraș ca mărime al țării și zona natală a liderului de la Kremlin.

Daily Mail a relatat că explozia s-a produs la principala conductă de gaze aparținând Gazprom Transgaz SPB și ar fi putut afecta până la un milion de oameni. La fața locului au acționat mai multe ambulanțe și mașini de intervenție. S-a crezut că deflagrația ar putea fi legată de războiul din Ucraina. Moscova a vizat, în mod deliberat, infrastructura energetică ucraineană, bombardamentele din ultima lună fiind condamnate masiv de comunitatea internaționaă. Atacurile au lăsat milioane de civili în frig, pe măsură ce iarna se instalează deja.

Explozia în apropiere de Sankt Petersburg a provocat perturbări centralei termice Severnaya, care încălzește sute de mii de case într-un moment în care temperaturile sunt negative afară. Uzina furnizează curent și căldură fabricilor, zonelor rezidențiale și clădirilor publice din partea de nord a orașului, precum și regiunii Leningrad.

Știre în curs de actualizare

