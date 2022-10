Explozia de la Mihăilești care a zguduit România în 2004

În urmă cu 18 ani, șoselele din România au fost martorele unuia dintre cele mai grave accidente auto.

Este vorba de explozia de la Mihăilești, care a avut loc pe data de 24 mai 2004, la ora 5:50, pe DN2 în județul Buzău.

În acel moment fatidic, un camion care transporta 20 de tone de azotat de amoniu a explodat. În total, 18 persoane și-au pierdut viața în acest accident care a zguduit România din temelii, iar altele au fost rănite grav. În ciuda durerii imense suferite în acel moment, ancheta haotică nu a oferit o lămurire clară a modului în care accidentul s-a petrecut și nimeni nu a fost găsit vinovat. Hai să aflăm mai multe detalii despre explozia de la Mihăilești.

Explozia de la Mihăilești

Pe data de 24 mai 2004, pe o vreme ploioasă, un TIR care transporta 20 de tone de azotat de amoniu în condiţii nesigure a produs una dintre cele mai șocante catastrofe de pe șoselele României. Era condus de către Florin Marcu, angajatul firmei Mihtrans SRL din Dolj. După ce a pierdut controlul volanului în dreptul localității Mihăilești, Buzău, și s-a răsturnat pe marginea drumului, șoferii care au oprit au sunat de urgență la 112.

Până la sosirea ajutoarelor, TIR-ul a luat foc. Apoi s-a produs o explozie de proporții după ce azotatul din sacii răsturnați s-a combinat cu motorina scursă din rezervor. Tragedia a format un crater de aproape 7 metri adâncime și 21 de metri în diametru, iar 8 autovehicule au fost distruse complet, dintre care 2 autospeciale de pompieri. Mai mult de un sens de mers al şoselei a fost distrus în urma deflagraţiei.

Bucățile de metal au fost aruncate de suflul exploziei pe o rază de 200 de metri până la 1 km, afectând grav acoperișurile caselor din zonă. Geamurile clădirilor s-au spart pe o rază de 500 de metri, iar zgomotul s-a auzit la 30 de km distanță. Pagubele exploziei s-au ridicat, în 2004, la suma de 5 miliarde de lei vechi, 4 dintre ele reprezentând doar refacerea drumului avariat pe o distanță de 40 de metri.

Bilanțul victimelor

La locul faptei au ajuns polițiști, pompieri, Parchetul, prefectul județului de la acea vreme și mulți jandarmi. Aceștia au ținut la distanță curioșii și rudele victimelor implicate în tragedie. În urma deflagrației, 18 persoane și-au pierdut viața în explozia de la Mihăilești.

Trupurile victimelor au fost sfârtecate, multe dintre ele rămânând fără membre sau abdomen. Este vorba de 7 pompieri care au încercat să stingă flăcările, 2 jurnaliști de la postul TV Antena 1 (cameramanul Ionuţ Barbu şi reporterul Elena Popescu), 3 localnici și alți oameni care se aflau în zonă.

În urma tragediei, alte 13 persoane au fost grav rănite și au ajuns de urgență la spital. Guvernul a alocat atunci un ajutor de urgență în valoare de 120 de milioane de lei pentru familiile victimelor, precum și un ajutor de 60 de milioane de lei pentru cei răniți. La un an de la tragedie, în memoria victimelor a fost ridicat un monument din marmură chiar pe locul unde a fost produs craterul.

O anchetă extrem de bizară

La 10 minute de la tragedie, la fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție și specialişti de la Protecţia Civilă. Angajații de la Parchetul Buzău au împrejmuit zona pe o distanță de 500 de metri, iar la ora 9:30, un pluton de jandarmi a început să strângă rămășițele umane împrăștiate de suflul exploziei.

La 5 ore de la carnagiu, ancheta a fost închisă și 2 buldozere au început să acopere craterul format. Maşinile distruse au fost mutate în curtea fostului CAP din Mihăileşti, sub pază. Circulația rutieră a fost reluată în ciuda resturilor umane de pe drum și ale TIR-ului care explodase.

Ministrul Transporturilor din 2004, Miron Mitrea, a apărut la ora 9:30 la locul faptei, apoi a făcut câteva declarații în jurul prânzului. „A început evacuarea maşinilor care au fost distruse în deflagraţie, se caută în continuare cadavre. Între timp am trimis indicaţii speciale să se lucreze chiar şi noaptea la refacerea drumului”, a spus acesta.

În noaptea de 24 spre 25 mai, ministrul Justiţiei Cristian Diaconescu a redeschis ancheta după ce l-a criticat dur pe prim-procurorul Parchetului de pe Lângă Tribunalul Buzău, Gheorghe Frângulescu, pentru slaba gestionare a situaţiei. Procurorii care făceau cercetări au fost schimbați și au fost emise scuze publice, în numele Guvernului. „Se putea aştepta câteva zile, perioadă în care ar fi trebuit să ardă lumânări”, declarase Cristian Diaconescu.

La 2 zile de la explozie, firma lui Dorinel Umbrărescu asfaltase deja șoseaua și traficul a fost reluat la capacitate normală. La 5 zile, procurorul general al României din 2004, Ilie Botoş, a vizitat locul tragediei de unde a recuperat câteva probe lăsate în urmă de primii anchetatori sosiți la Mihăilești.

Printre ipotezele producerii accidentului s-a aflat cea a autotrenului intrat în șanț, apoi lovirea rezervorului de un cap de pod, spargerea lui și aprinderea motorinei de la un scurtcircuit produs de bateria TIR-ului. O altă ipoteză susținea că focul ar fi pornit din cabina șoferului, apărând apoi o explozie mică, după care deflagrația devastatoare. Camera operatorului Ionuţ Barbu, recuperată apoi de anchetatori, a suprins câteva imagini.

Supraviețuitorii, marcați pe viață

Cumplita explozie de la Mihăilești a marcat pe viață supraviețuitorii. Printre ei se numără pompierii care au luptat pe viață și pe moarte cu flăcările care le-au ucis colegii. Sorin Teșcan este unul dintre cei care a continuat să lucreze la ISU Buzău şi chiar să participe la intervenţii, în ciuda faptului că a avut constant coșmaruri.

„Era o zi mohorâtă, ploioasă, parcă de doliu. Aflasem că e un camion răsturnat. Am plecat cu sirene, alarme, iar la Mihăileşti am găsit un nor de fum gălbui şi autotrenul răsturnat pe stânga. A coborât radiotelefonistul cu comandantul gărzii de intervenţie ca să facă cercetarea şi să transmită la bază. I-am aruncat rola şi exact atunci a fost explozia.

Pe moment, chiar nu ştiam ce e. Nu se vedea nimic din cauza prafului. Am coborât din autospecială şi nu se vedea nimic la jumătate de metru. Apoi am auzit cum cad bucăţi din aer, după care m-am băgat sub cabină ca să mă adăpostesc. Am alergat cu ochii întredeschişi, ca nu cumva să dea vreo maşină peste mine. Era un tir oprit, cu parbrizul spart şi bucăţi de pământ pe şosea. Apoi am văzut un om, i-am cerut un telefon, mi l-a dat şi am sunat la dispecerat ca să spun să trimită descarcerarea.

E aceeaşi trăire ca în fiecare an, sunt aceleaşi sentimente, aceleaşi remuşcări pe care le trăiesc mereu când vin în acest loc. Este o rană care nu se va vindeca niciodată, trăiesc tot timpul cu gândul la ce s-a întâmplat. Mi-aduc aminte exact ce s-a întâmplat, acele momente de coşmar, absolut tot. Au mai fost situaţii grele ca pompier, dar le-am depăşit cu bine. Am însă de atunci o teamă în suflet. Dacă n-ar exista o teamă, n-ar exista nicio grijă mult mai mare faţă de orice intervenţie. E tot timpul teama, mă însoţeşte”, spunea Sorin Teşcan despre tragedie.

Marian Ilie Simi, un alt pompier în vârstă de 20 de ani care a supraviețuit, a rămas fără un picior în urma suflului exploziei de la Mihăilești. Tânărul a fost aruncat în aer și a căzut lângă un coleg de-ai săi, soldatul Georgian Medeleanu, care agoniza. A petrecut 4 luni la spitalul Floreasca în urma tragediei, loc de unde mama lui a refuzat să plece până la externarea fiului său.

„L-am auzit când mi-a strigat să fug dacă pot, după care a murit. Am realizat apoi că nu pot să îmi mişc picioarele şi am strigat după ajutor. Ţin minte că am fost luat în braţe de nişte soldaţi şi apoi am ajuns la spital. E o durere foarte mare, puteam să fiu printre colegii care nu mai sunt. Am rămas fără un picior, durerea e şi mai mare.

Îmi aduc aminte cum a explodat TIR-ul şi cam atât, după aia nu mai ştiu. Au trecut greu cei 10 ani, urmările le am toată viaţa, nu o zi, nu o lună, nu am cum să uit. Sunt la birou acum, muncă de teren nu mai pot face. Sper ca tragedia să fi schimbat ceva în privinţa transporturilor periculoase”, mărturisea Marian Ilie Simi, în 2014.

Rudele pompierilor decedați, devastate

În urma exploziei de la Mihăilești și-au pierdut viața 7 pompieri ale căror familii nu și-au revenit din șoc. Mama lui Romeo Necula a suferit atât de mult în urma morții fiului său, încât a putut vizita locul tragediei abia la 10 ani de când acesta și-a găsit sfârșitul acolo.

„Nu mai am lacrimi, nu se mai termină durerea. Mi-am pierdut băiatul, e durere mare, e suferinţă şi aştept să plecăm după el când va vrea Dumnezeu. De-abia mă ţin pe picioare, lacrimi nu mai am de 10 ani, n-am avut puterea să vin până acum. Tot timpul este cu mine, e în sufletul nostru. Am luat calea bisericii de atunci, acolo îmi găsesc liniştea. De 10 ani mai mult am stat la mormântul lui decât acasă. În seara zilei de 23 mai am vorbit cu el, îl aşteptam acasă să-mi aducă nişte medicamente şi nu a mai ajuns niciodată”, spunea femeia în 2014.

Tatăl ofiţerului Doru Mihalache merge an de an la monumentul de la Mihăilești, unde fiul lui a murit. În ciuda bolii și a bătrâneții, îl comemorează mereu pe Doru, care a vrut cu ardoare să fie pompier.

„Au trecut 10 ani de când mă uit la poartă şi aştept să vină. Aşa un băiat am avut, bun la inimă. N-am fost de acord să se facă pompier, dar îi plăcea. De atunci nu mai sunt om”, spunea bătrânul îndurerat, în 2014.

Cine au fost vinovații

Tir-ul care avea 400 de saci cu azotat de amoniu venea de la combinatul chimic Doljchim. De transport și livrare s-au ocupat 3 firme ai căror patroni – Ionel Ionuț Neagoe, administratorul Ney Transport SRL, Mihai Gună, patronul Mihtrans SRL și Ion Gherghe, fost director al combinatului Doljchim din Craiova – au fost condamnați la câte 4 ani de închisoare cu executare, în 2006. În plus, au fost nevoiți să plătească și despăgubiri.

Au făcut apel și, în 2007, magistraţii Tribunalului Vrancea i-au achitat. Aceștia au respins ca nefondate cererile de despăgubiri formulate de părţile vătămate. În plus, au ridicat și sechestrele asiguratorii asupra bunurilor lor. Procurorii și 37 de părți civile au făcut recurs, care a fost admis în 2008 la Curtea de Apel Galaţi. Sentința instanței este irevocabilă, nimeni nu e vinovat de explozia de la Mihăilești.

Catastrofa, la un punct să se repete în 2016

Ghinionul face ca în anul 2016, localitatea Mihăilești să fie la un mic pas de a retrăi coșmarul din anul 2004. Într-o vineri dimineață, în jurul orei 10:00, un tir încărcat cu 800 de butelii cu gaz a luat foc în mers, în timp ce se afla pe DN2.

Acesta a explodat după pornirea incendiului, iar oamenii pe o rază de 500 de metri au fost evacuați de urgență. 8 echipaje de pompieri au ajuns la locul incidentului și au făcut tot posibilul să oprească exploziile, evitând astfel o altă catastrofă.