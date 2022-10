Duș rece pentru toți românii care investesc la bursă: ce s-a întâmplat cu piața de capital, miliarde de lei sunt „în joc”, pe minus

Ultimele zile au fost tulburi pentru piața noastră de capital. Evoluțiile sale nu au fost deloc pozitive. Din contră! Se înregistrează pierderi semnificative.

Practic, datele oficiale arată că Bursa de Valori București (BVB) a pierdut 2,88 miliarde de lei la capitalizare, în ultima săptămână, ceea ce înseamnă 1,65%. De asemenea, datele mai arată că valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut cu 17,12 milioane de lei (-8,59%). Valorile acestea sunt calculate în raport cu săptămâna precedentă!

„Cea mai bună zi de tranzacționare la BVB a fost miercuri, 28 septembrie, când s-a înregistrat un rulaj de 50,85 milioane de lei, iar cea mai slabă zi, joi, 29 septembrie, cu o valoare a tranzacțiilor de 23,546 milioane de lei. Indicele principal al Bursei de Valori București – BET – a închis săptămâna la 10.639,41 de puncte”, conform Agerpres.

Amintim că în această perioadă tensionată pe plan internațional, este firesc să se resimtă anumite oscilații și pe burse.

Ce se întâmplă, de fapt, la BVB și ce trebuie să știe românii

Piețele financiare reacționează la stimulii externi, cum este criza energetică sau cum sunt tensiunile geopolitice, însă oficialii BVB au transmis în mai multe rânduri că noi avem o piață de capital puternică și cu o evoluție sănătoasă și randamente bune pentru populație.

De altfel, se pare că românii sunt conștienți de importanța investițiilor și văd în BVB o soluție eficientă pentru protejarea economiilor lor. Astfel, statul a lansat la finele lunii trecute o nouă emisiune de titluri de stat pentru populatie (FIDELIS).

„Vedem ca numarul de investitori din piata locala de capital, este in continuare in crestere, ajungand la peste 117.000 la jumatatea acestui an, si ne dorim sa le oferim tuturor o gama cat mai ampla de instrumente pentru a-si putea administra portofoliile cat mai eficient si, totodata, pentru a face cat mai facil procesul investitional, de la deschiderea de cont pana la plata impozitelor.

Fiecare IPO pentru titluri de stat Fidelis s-a incheiat cu succes, ceea ce demonstreaza ca piata de capital este un canal viabil de finantare atat pentru companiile antreprenoriale, cat si pentru stat, si investitorii pot disloca sume importante de bani atunci cand identifica oportunitati de investitii.

Suntem convinsi ca investitorii vor fi si mai interesati in IPO-uri precum cele pe care intentioneaza sa le deruleze Fondul Proprietatea la Hidroelectrica si Salrom, ceea ce va atrage sume si mai mari in astfel de oferte. Piata de capital din Romania s-a pozitionat foarte bine in acest an raportat la alte piete din regiune.

Avem deja 13 companii in indicii FTSE Russell, indicele BET-TR este singurul indice din regiune pe verde dupa primele 8 luni ale acestui an. Specificul companiilor listate si urmatoarele IPO-uri anuntate se alatura cumulului de factori care fac Romania mai vizibila pe radarele investitorilor internationali”, a afirmat Adrian Tanase, Directorul General al Bursei de Valori Bucuresti.