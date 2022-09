Doctorul care a făcut “elixirul vieții veșnice” a murit la vârsta de 148 de ani, 9 luni, 3 săptămâni și 4 zile: care e, de fapt, adevărul

O piatră funerară bizară poate fi găsită într-un cimitir din Hertfordshire, Anglia. Pe ea scrie „În memoria lui William Mead, care a părăsit această viață la 28 octombrie 1652, la vârsta de 148 de ani și 9 luni, 3 săptămâni și 4 zile”. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu doctorul care a făcut “elixirul vieții veșnice”.

Se spune că Mead a făcut mai multe tipuri de medicamente. Printre acele produse farmaceutice de casă a fost un “elixir pentru viață lungă” care, se pare, a fost într-adevăr foarte eficient pentru Mead.

Piatra lui funerară poate fi găsită într-un cimitir din Ware, un oraș care se află la 24 de kilometric în afara Londrei. Aici, Mead a devenit o legendă locală al cărei secret al vieții lungi poate avea, de fapt, mai mult de-a face cu marketingul decât cu medicina inovatoare.

La 148 de ani, 9 luni, 3 săptămâni și 4 zile, Mead s-ar fi născut în ianuarie 1504, scrie HertsLive, cu doar câțiva ani înainte de numirea lui Henric al VIII-lea. Până în anul 2022, nimeni nu a trăit până la 148 de ani, iar speranța de viață la momentul morții lui Mead era de 30 până la 40 de ani. Deci, care e adevărul, de fapt?

Povestea spune că, după moartea lui, soția lui Mead a văzut o oportunitate în inscripția pietrei sale funerare. Cum mai bine să comercializezi un elixir pentru viață lungă decât să te lauzi cu vârsta de un secol și jumătate a creatorului său?

Într-o carte care conține toate mențiunile despre Hertfordshire din The Gentleman’s Magazine între 1731-1800, un pasaj intitulat „The Mead Family Of Ware” indică faptul că investigațiile unui scriitor au relevat că inscripția de pe piatra funerară fusese reînnoită. Placa inițială, aparent foarte uzată, fusese mutate, în schimb, pe treptele ușii bisericii.

St Mary’s church Ware. Couldn’t help but stop & stare at this tombstone standing there! William Mead, died 1652 aged 148 yrs 9mths 3wks 4dys pic.twitter.com/WzstjWLbqX

— John Allwork (@GardeningPoet) December 29, 2016