Dispar mașinile pe motorină, iar asta o arată ultimele statistici despre vânzările electricelor

Popularitatea mașinilor alimentate cu baterii este în creștere, în timp ce piața auto generală stagnează, o tendință la nivel mondial.

Europenii au cumpărat mai multe mașini electrice decât motoare diesel în decembrie, o ilustrare uluitoare a popularității în creștere a puterii bateriei și a declinului motorinei, care a fost cândva cea mai populară opțiune de motor din Europa.

Peste 20% dintre mașinile noi vândute în Europa și Marea Britanie în decembrie erau alimentate exclusiv de electricitate, potrivit datelor compilate de Matthias Schmidt, un analist din Berlin care urmărește vânzările de vehicule electrice. Vânzările de vehicule diesel, care în 2015 au reprezentat mai mult de jumătate din noile mașini din Uniunea Europeană, au scăzut sub 19%.

Cifrele din decembrie ilustrează modul în care vehiculele electrice devin rapid noua normă. Vânzările de mașini alimentate cu baterii au crescut în Europa, Statele Unite și China anul trecut, în timp ce vânzările de vehicule convenționale au stagnat. Stimulentele guvernamentale au făcut vehiculele electrice mai accesibile, varietatea de mașini electrice din care să aleagă a crescut, iar cumpărătorii au devenit mai conștienți de costul de mediu al vehiculelor alimentate cu motoare cu ardere internă.

O nouă eră

Creșterea vehiculelor electrice a fost cu atât mai remarcabilă, având în vedere că piața auto generală este în criză. Vânzările tuturor mașinilor noi din Uniunea Europeană au scăzut cu peste 20 la sută în noiembrie, din cauza lipsei de semiconductori care a sugrumat producția, potrivit Asociației Producătorilor de Automobile Europeni.

„Aceasta este adevărata afacere”, a spus domnul Schmidt într-un e-mail. Cifrele sale, bazate pe date de la agențiile guvernamentale europene, au fost raportate anterior de The Financial Times. Datele includ Norvegia, care nu este membră a Uniunii Europene și are cel mai mare procent de vehicule electrice din orice națiune de pe continent.

Tesla a fost cea mai vândută marcă de vehicule electrice în 2021, urmată de Volkswagen, a spus domnul Schmidt. Tesla va fi într-o poziție bună pentru a-și extinde conducerea atunci când va deschide o fabrică lângă Berlin în acest an pentru a deservi piața europeană. Până acum Tesla a importat mașini din China.