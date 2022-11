De frica unui blackout, oamenii au dat năvală la cumpărarea de lumânări. Creștere a cererii în magazinele germane, înaintea sărbătorilor

Germanii își caută alinarea în strălucirea galbenă și caldă a flăcărilor deschise în acest Crăciun, în timp ce o renaștere a tradițiilor festive, împreună cu temerile legate de pene de curent, fac din lumânări ținta celei mai recente frenezii de stocare.

Duminică, multe gospodării germane vor urma tradiția de a aprinde prima dintre cele patru lumânări de pe coronița Adventskranz, care este așezată sau atârnată deasupra mesei din sufragerie.

Creștere a cererii pentru lumânările de toate felurile

Dar, pe măsură ce temerile legate de raționalizarea gazului și de întreruperile de energie electrică provocate de războiul Rusiei în Ucraina bântuie țara, lumânările au cunoscut, de asemenea, o renaștere ca modalitate sigură de a lumina casele.

Lanțul de magazine de îmbunătățire a locuinței Bauhaus a declarat că a observat o cerere în creștere pentru „lumânări de toate tipurile, inclusiv lumânări de ceai, lumânări de ceară și lumânări de stâlp”, vânzările în general crescând cu aproximativ un sfert față de iarna precedentă.

În timp ce asociația de protecție a consumatorului Environmental Action Germany (DUH) a îndemnat cetățenii să renunțe la „avalanșa de lumini” în stil american și să lase în acest an luminile cu LED-uri în pod, unii vânzători de pomi de Crăciun au început să ofere lumânări adevărate ca alternativă mai eficientă din punct de vedere energetic la luminile electrice.

Postul public de televiziune ARD a difuzat recent un scurt videoclip în care îi sfătuiește pe oameni să nu-și construiască „cuptoare cu lumânări” de tip DIY (do it yourself) pentru a-și încălzi locuințele. Căldura generată, a avertizat, este neglijabilă în comparație cu potențialul risc de incendiu.

Creșterea cererii de lumânări a fost deja un efect secundar vizibil al faptului că oamenii au petrecut mai mult timp acasă în timpul pandemiei, a declarat un purtător de cuvânt al Asociației Europene a Producătorilor de Lumânări, vânzările la nivelul întregului continent urmând să înregistreze un salt semnificativ între 2020 și 2021.

„Nu știam prea bine la ce să ne așteptăm anul acesta”

„Nu știam prea bine la ce să ne așteptăm anul acesta”, a declarat Ann-Kristin Müller de la Müller Kerzen, o firmă din vestul Germaniei care produce lumânări și care operează în toată Europa. „Dar se pare că oamenii își fac provizii de lumânări înainte de o iarnă incertă.”

„Familia mea lucrează în industria lumânărilor de opt generații și se dovedește că afacerea noastră este una foarte rezistentă la criză. În vremuri de necazuri, oamenii tânjesc după confortul unei flăcări pâlpâitoare.”

După doi ani de vânzări în plină expansiune, producătorul bavarez de lumânări Gala anticipase, de asemenea, că vânzările vor reveni la nivelurile de dinaintea pandemiei. „Dar toate aceste discuții despre pene de curent i-au încurajat pe oameni să își facă rezerve, așa că nu am observat nicio diferență”, a declarat aceasta.

Biroul federal german pentru protecție civilă și asistență în caz de dezastre a declarat săptămâna aceasta că o „pană de curent pe scară largă în Germania este extrem de puțin probabilă” în această iarnă. Probabilitatea unor întreruperi regionale de energie electrică este, de asemenea, scăzută, a declarat autoritatea de reglementare a rețelei din țară, deoarece există numeroase mecanisme pentru a stabiliza rețeaua în cazul unor penurii temporare.

Dar directorul executiv al Gala, Thomas Schröder, a declarat că vânzările de lumânări în plină expansiune vorbesc, de asemenea, despre o trăsătură culturală mai largă. „Întotdeauna a existat o dorință germană profundă pentru un tip auster sau de confort, de oameni care se adună în jurul unei flăcări”, a spus el. „De aceea încă mai există oameni ca mine, care insistă să aprindă bradul de Crăciun cu lumânări adevărate, mai degrabă decât cu luminițe, cu o găleată cu apă la îndemână pentru situații de urgență”, a mai spus el pentru The Guardian.

Marea majoritate a germanilor folosesc lumini electrice la bradul lor, a recunoscut Schröder, o tendință care este puțin probabil să fie combătută în acest an. Asociația Germană de Asigurări, o organizație umbrelă a asigurătorilor privați, raportează o scădere constantă a cererilor de despăgubire legate de incendii în decembrie începând cu 2015.