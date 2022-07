De acum, omenirea trăiește „pe datorie”: au fost consumate toate resursele naturale disponibile pentru întregul an

Până pe 28 iulie 2022, omenirea a reușit performanța negativă de a consuma toate resursele pe care Pământul le poate produce într-un an, fără să ajungem la epuizare totală. Din acest moment, putem afirma că trăim „pe datorie” față de Terra.

Oamenii de știință trag un puternic semnal de alarmă și anunță că am epuizat resursele pe un an întreg, doar până la data de 28 iulie! Avertismentul este lansat de organizaţiile non-profit Global Footprint Network şi WWF.

„În cele 156 de zile rămase (până la sfârşitul anului), consumul nostru de resurse regenerabile va consta în consumul de capital natural al planetei”, a declarat Laetitia Mailhes de la Global Footprint Network.

„De la 1 ianuarie până la 28 iulie, omenirea a folosit atât de mult din natură cât poate reînnoi planeta pe parcursul întregului an”, a subliniat, la rândul său, Mathis Wackernagel, președintele Global Footprint Network.

Situația a luat-o razna, spun specialiștii

Cele două ONG-uri arată cu degetul spre sistemul de producție alimentară și amprenta ecologică „considerabilă” a acestuia.

„Sistemul nostru alimentar a luat-o razna pe fondul unui supraconsum de resurse naturale, fără a satisface nevoile luptei împotriva sărăciei (…) Amprenta ecologică a alimentelor este considerabilă: producţia de alimente mobilizează toate categoriile de amprentă, în special culturile (necesare pentru hrana animalelor şi oamenilor) şi carbonul (agricultura este un sector cu emisii mari de gaze cu efect de seră) (…) În total, mai mult de jumătate din biocapacitatea planetei (55%) este folosită pentru a hrăni omenirea … o mare parte din alimentele şi materiile prime sunt folosite pentru a hrăni animalele pe care le consumăm ulterior”, mai atrag atenția experții.

Agricultura contribuie la defrișare, la schimbările climatice prin emisia de gaze cu efect de seră, pierderea biodiversității și degradarea ecosistemelor, folosind în același timp o pondere semnificativă a apei proaspete, au mai spus ONG-urile.

Din fericire, există soluții la care putem apela, iar unele dintre acestea nu țin de politici guvernamentale, ci de gesturile de zi cu zi, ale fiecăruia dintre noi. Spre exemplu, dacă am putea reduce consumul de carne la jumătate, am putea câștiga încă 17 zile în care ne putem folosi de resursele naturale, fără să ajungem la epuizare. Practic, data la care am consuma resursele n-ar mai fi 28 iulie, ci ne-am muta cu ea în luna august.